Triumph Bonneville: la gamma si arricchisce delle eleganti e sofisticate livree MY24 [FOTO]

La gamma Triumph Bonneville rinnova la gamma con l’ingresso a listino di 12 nuove livree che vengono introdotte con il lancio del Model Year 2024.

Le novità cromatiche riguarda i modelli Speed Twin 900, Speed Twin 1200, Scrabler 900, Scrabler 1200 XE e XC, Bonneville T100, Bonneville T120, Bonneville T120 Black, Bonneville Bobber, Bonneville Speedmaster e Thruxton RS. Di seguito tutte gli aggiornamenti di prodotto.

Speed Twin 900

La Speed Twin 900, roadster urbana dallo stile minimal ed informale, sarà offerta anche nelle nuove colorazioni Carnival Red e Competition Green, entrambe che giocano in contrasto con i particolari verniciati in Phantom Black.

Speed Twin 1200

La performance Speed Twin 1200 viene proposta in due nuove livree: una esuberante Carnival Red & Storm Grey ed una contemporanea Matt Ironstone & Matt Storm Grey, che si aggiungono alla popolare Jet Black a completamento della gamma.

Scrambler 900

La solida ed essenziale Scrambler 900 viene valorizzata dalla nuova ed appariscente colorazione Cosmic Yellow & Graphite, mentre restano disponibili le opzioni del precedente model year: Matt Khaki e Jet Black.

Scrambler 1200 XE e XC

La prestigiosa gamma Scrambler 1200 viene proposta in tre varianti cromatiche per il 2024, con il raffinato Sapphire Black o il classico Matt Khaki & Matt Jet Black, che saranno affiancati da un’affascinante opzione Matt Sandstorm con contrasto in Jet Black.

Bonneville T100

In vista del 2024, la T100, soglia di accesso al mondo Bonneville, presenterà il nuovo colore Competition Green & Ironstone con dettagli rifiniti a mano in Aluminium Silver e componenti a contrasto in Jet Black. Restano in gamma le colorazioni Carnival Red & Fusion White, e Jet Black.

Bonneville T120

La capostipite della famiglia Bonneville, la T120, sarà proposta nel nuovo colore Jet Black & Fusion White, con filetto rifinito a mano e componenti di complemento in Jet Black. Questa novità completa l’offerta insieme alla livrea Cordovan Red & Silver Ice e alla Jet Black.

Bonneville T120 Black

Entra in gamma la sofisticata ed elegante opzione Matt Graphite in doppia finitura glossy e opaca. Resta valida la più austera proposta Jet Black.

Bonneville Bobber

Iconica ed originale, la Bonneville Bobber sarà disponibile in tre varianti cromatiche: la Jet Black & Ash Grey, la classica Jet Black e l’aggressiva Red Hopper.

Bonneville Speedmaster

La “British cruiser” Bonneville Speedmaster per il MY24 prevede tre colorazioni: l’elegante Jet Black, la sofisticata Cordovan Red e la nuova e nostalgica Pacific Blue & Silver Ice.

Thruxton RS

Icona e regina delle café racer, la Thruxton RS resta disponibile in Jet Black e nella livrea a due tonalità Jet Black & Silver Ice.