Suzuki scalda i motori per EICMA 2023 dove svelerà novità in anteprima mondiale

Suzuki sarà presente ad EICMA 2023, la kermesse motociclistica che si svolgerà a Milano, presso il polo di Rho-Fiera, da giovedì 9 a domenica 12 novembre.

Per l’occasione Suzuki svelerà una serie di novità in anteprima mondiale, che saranno presentate nel corso della conferenza stampa in programma il 7 novembre alle 9:30 che potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube di Suzuki Moto Italia.

C’è la gamma 2024 nello stand diviso in aree tematiche

Oltre alle misteriose e inedite novità, il pubblico di EICMA potrà ammirare anche la gamma 2024, ospitata nello stand di Suzuki suddiviso in aree tematiche, tra cui una zona dedicata alla Hayabusa con i nuovi colori 2024, alla famiglia delle stradali, agli scooter e agli enduro tourer.

Anteprima italiana per la nuova Suzuki V-Strom 800SE

Nell’area enduro tourer debutta in anteprima nazionale la nuova V-Strom 800SE, equipaggiata con ruote in lega da 17 al posteriore e 19 pollici all’anteriore combina in modo ottimale performance, comfort e maneggevolezza. Accanto ai modelli che comporranno il listino del prossimo anno, Suzuki porterà sotto i riflettori di EICMA 2023 anche le moto che oggi rappresentano la massima espressione della sua tradizione sportiva. Nell’area racing, i visitatori del salone milanese troveranno la GSX-R1000 SERT, impiegata nell’Endurance World Championship e la RM-Z450 di Ken Roczen, che corre nel campionato AMA Supercross.