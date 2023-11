Suzuki GSX-S1000GX e GSX-8R: le due novità ad EICMA 2023 [FOTO]

Oggi si è aperta EICMA 2023, che accoglierà il pubblico fino a domenica prossima a Rho Fiera Milano, e Suzuki è tra le protagoniste di questo atteso appuntamento lombardo. Il marchio giapponese, infatti, propone due novità in anteprima mondiale: la GSX-1000GX e la GSX-8R.

La Suzuki GSX-S1000GX

La GSX-S1000GX è la novità più importante della casa nipponica, un modello che completa l’offerta tra le maxi. La sua linea unisce la grinta di una sportiva e l’eleganza di una tourer in un insieme moderno, con tre colorazioni che ne esaltano la personalità. A livello ciclistico, questo modello porta al debutto le prime sospensioni elettroniche mai impiegate su una Suzuki di serie, che permettono alla moto si adeguare l’assetto alle condizioni ed alle situazioni di guida.

La moto è spinta dal motore a quattro cilindri da 152 CV e 106 Nm di coppia, abbinato alla frizione servoassistita con anti saltellamento SCAS. Questo propulsore è inserito in un telaio a doppia trave in alluminio. La nuova Suzuki GSX-S1000GX sarà disponibile in tre livree: Blu Miami, Nero Dubai e Verde Rio e arriverà in concessionaria da inizio anno 2024, con un prezzo di 17.600 euro.

La Suzuki GSX-8R

L’altra anteprima portata dal marchio giapponese è la Suzuki GSX-8R, “un nuovo modo di interpretare il concetto di moto sportiva”. La carenatura è il principale elemento distintivo, con un mix tra la tradizione sportiva del marchio e le superfici tese e levigate. Il profilo affusolato mette il pilota al riparo dall’aria e dalle intemperie, migliorando nel contempo la stabilità alle andature più sostenute. La ciclistica presenta un interasse di 1.465 mm, presente la strumentazione TFT da 5”.

La GSX-8R è spinta dal motore bicilindrico parallelo da 776 cm3 con fasatura a 270° e distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro. Il propulsore ha una potenza di 83 CV (esiste anche la versione depotenziata a 48 CV) ed una coppia massima di 78 Nm. Tra le soluzioni, è presente il Suzuki Cross Balancer, per abbattere le vibrazioni. Questo modello arriverà anch’esso in concessionaria all’inizio dell’anno prossimo, con un prezzo di 9.700 euro.