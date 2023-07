Suzuki Bike Day 2023: a Imola è stata un’edizione da record

La terza edizione del Suzuki Bike Day, che si è svolta sabato 8 luglio a Imola, ha fatto registrare un boom di partecipanti. Alla grande festa della mobilità sostenibile organizzata da Suzuki hanno preso parte 2.700 iscritti, superando di gran lunga i quasi 2.000 partecipanti registrati nel 2022.

Una crescita che conferma come il Suzuki Bike Day riscuota un successo sempre maggiore, testimoniato dalle tante presenze che hanno animato la manifestazione non competitiva con bici muscolari di ogni tipo, e-bike e handbike. Accanto ai semplici appassionati, hanno partecipato all’evento Suzuki anche diversi personaggi dello sport.

In sella diverse stelle dello sport

Tra gli sportivi presenti hanno pedalato lungo le strade romagnole le rugbiste della nazionale Alissa Ranuccini e Isabella Locatelli e numerosi azzurri della FISG, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Insieme a Francesca e Giulia Lollobrigida si sono schierati: Yuri Confortola, Sara Conti e Nicolò Macii. In rappresentanza della FITri, Federazione Italia Triathlon, erano presenti il campione italiano Gianluca Pozzatti, Franco Pesavento e Marta Venditto. Ancora più nutrita è stata la presenza di figure di spicco del pedale, Filippo Baroncini, campione del mondo del 2021 under 23, Moreno Argentin, campione del mondo del 1986, e Davide Cassani, testimonial dell’evento nonché grande professionista del pedale e presidente dell’APT della Regione Emilia Romagna. In sella si sono visti anche il campione del mondo di motociclismo del 1981 Marco Lucchinelli, lo snowboarder paralimpico Riccardo Cardani e il dirigente del Torino FC Alberto Barile.

L’evento ha permesso inoltre di raccogliere fondi a favore dei meno fortunati con Suzuki che si è attivato per destinarli a Dynamo Camp, primo camp di Terapia Ricreativa sorto in Italia per i bambini affetti da patologie gravi o croniche, e alla Regione Emilia-Romagna a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Il commento di Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia

Annunciando l’appuntamento con la quarta edizione del Suzuki Bike Day l’8 giugno 2024, Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, ha commentato: “Abbiamo visto da vicino i risultati della grande determinazione degli emiliano-romagnoli: nonostante le evidenti ferite del territorio, il Suzuki Bike Day ha trovato sorrisi, accoglienza, ottimismo ovunque. I ciclisti dal canto loro hanno dimostrato sensibilità partecipando nel numero record di 2.700 e consentendo a Suzuki di donare l’intero ricavato a Dynamo Camp e raddoppiando l’importo con la donazione alla Regione Emilia-Romagna. Il tutto in una giornata dove la passione e il divertimento sono stati protagonisti. Siamo fieri di aver raggiunto questa combinazione di obiettivi, nel nome della solidarietà”.

“Siamo altresì molto orgogliosi – ha aggiunto Nalli – del fatto che sempre più persone aderiscano al Bike Day e si dimostrino vicine alla nostra visione di mobilità condivisa, integrata e sostenibile. Nello scenario che auspichiamo le biciclette, le moto e le auto sono co-protagoniste e non antagoniste, poiché vengono utilizzate dalle stesse persone, che alternano i mezzi di trasporto a seconda delle esigenze”.