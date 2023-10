Royal Enfield Scrambler 350: la signature edition griffata Gino [FOTO]

Una signature Edition griffata Gino. Si tratta di un’edizione limitata, a soli 19 esemplari, della Royal Enfield HNTR 350, che è stata creata a quattro mani dal team Gino e da Hedgehog Motorcycles, custom shop specializzato nelle modern-classic inglesi. Una moto moderna, con un’occhio strizzato al vintage.

Le caratteristiche

La moto si fa notare grazie a indicatori di direzione e fari LED con staffe lavorate CNC, che garantiscono un’illuminazione migliorata e un aspetto più maturo, con anche il codino con luce posteriore a LED. Gli pneumatici sono semi-tassellati, così da permettere di percorrere e affrontare tutte le strade. Le pedane in stile scrambler realizzate in CNC riprendono il look aggressivo di tutta la moto.

Tra gli altri elementi specifici della Scrambler 350 Gino’s Signature c’è una sella realizzata artigianalmente. A rendere ancor più esclusiva questa moto, infine, c’è il logo Gino, che è presente su cupolino, sul silenziatore artigianale realizzato in acciaio inox, sul paracolpi del motore e sul serbatoio.

Il motore

Il motore è quello classico della HNTR 350, cioè il propulsore monocilindrico da 349cc con 20,2 CV di potenza e 27 Nm di coppia massima. Con forcella telescopica da 41 mm e coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico in 6 posizioni ed un impianto frenante, con un disco da 300 mm all’anteriore e uno da 270 al posteriore, che agisce sulla coppia di cerchi da 17” .

Il prezzo

La Royal Enfield Scrambler 350 Gino’s Signature potrà essere acquistata al prezzo di 7.500 euro, con esclusivi esemplari numerati da 01 a 19, presso le concessionarie Gino Royal Enfield di Cuneo ed Asti. È proposta con una formula finanziaria comprensiva di polizza assicurativa furto incendio, atti vandalici e gradine a 106 euro al mese, con un anticipo di 2.000 euro.