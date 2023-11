Royal Enfield Shotgun 650 Motoverse Edition: 25 esemplari che strizzano l’occhio al futuro [FOTO]

La Royal Enfield Shotgun 650 si presenta in una versione super esclusiva, la serie limitata Motoverse Edition di appena 25 esemplari.

Caratterizzata da stile neo-retrò e livrea realizzata a mano che mescola sapientemente sfumature e colori fluo, la particolare versione della Shotgun 650 proiettata al futuro è stata riservata ai 25 più veloci che nei giorni scorsi sono riusciti a prenotarla tra i partecipanti al Motoverse di Goa, l’annuale evento Royal Enfield dove la community del brand indiano si riunisce nella kermesse di tre giorni fra musica, gare di dirt track e tante avvità legato al mondo della Royal Enfield.

Omaggio alla cultura custom

Anticipando la nuova Shotgun 650 che arriverà in concessionaria a inizio 2024, la serie limitata Motoverse Edition ne rappresenta la sua declinazione più esclusiva, rendendo omaggio al mondo della customizzazione con una colorazione speciale a caratterizzare il look dei 25 esemplari in edizione limitata.

La Motoverse Edition è anche una sorta di biglietto da visita col quale la nuova roadster neo-retrò, derivata dal concept SG650 presentato a EICMA 2021, preannuncia il suo imminente arrivo in concessionaria. Seguendo la stessa impostazione del concept, la Shotgun 650 Motoverse Edition ha carrozzeria su misura, livrea dipinta a mano e dettagli al neon.

Dotata di parti in alluminio, cerchi a dieci razze con ABS integrato e una serie di accessori Royal Enfield (specchietti retrovisori e indicatori di direzione a LED), la moto è equipaggiata dal motore bicilindrico 650 cc, con coperchi motore in nero lucido, affiancato da un sistema di scarico personalizzato.