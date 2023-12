Royal Enfield Himalayan 2024: il listino prezzi parte da 5.900 euro

La rinnovata Royal Enfield Himalayan è stata presentata il mese scorso ad EICMA 2023, con la sua nuova motorizzazione 450 cc, ed ora è pronta per entrare sul mercato. Il marchio indiano, infatti, ha annunciato i prezzi della versione 2024, con tre allestimenti ed un listino a partire da 5.900 euro.

Le caratteristiche

Questo modello presenta un telaio a doppia trave in acciaio, con una forcella a steli rovesciati ed un mono ammortizzatore regolabile, con 200 mm di escursione. Le luci ora sono full LED, mentre l’impianto frenante è composto da un disco anteriore da 320 mm ed uno al posteriore di 270 mm.

Il cruscotto mantiene la sua classica forma circolare, però ora è dotato di uno schermo TFT a colori completamente digitale, con anche la possibilità di connettersi allo smartphone del motociclista, potendo così anche sfruttare i sistemi di navigazione, come Google Maps.

Il motore

La Royal Enfield Himalayan 2024 è spinta dal motore monocilindrico da 452 cm3, con una potenza di 40 cavalli ed una coppia massima di 40 Nm, abbinato al cambio a sei marce. La dotazione elettronica comprende l’acceleratore ride-by-wire e due modalità di guida: Eco e Performance.

I prezzi

Come dicevamo, il listino prezzi del rinnovato modello indiano parte da 5.900 euro, per aggiungere 100 euro per la versione Pass ed arrivare a 6.200 euro per il modello top di gamma Summit.