Nuova Royal Enfield Himalayan 450: un’anticipazione con le acrobazie di CS Santosh [VIDEO]

Manca poco all’arrivo della nuova Royal Enfield Himalayan come ci suggerisce il recente video pubblicato su Instagram da CS Santosh, uno dei più talentuosi piloti indiani di enduro.

Nel filmato postato qualche giorno fa sul suo profilo, CS Santosh, che già nel 2016 si era reso protagonista nei teaser d’anticipazione della prima Himalayan, sembra proprio divertirsi in sella alla nuova Adventure della Casa di Chennai.

Le acrobazie e le evoluzioni di CS Santosh, che probabilmente sono state effettuate a Bangalore presso il centro Big Rock Dirt Park, vedono in azione il pilota indiano su una moto non ancora in versione completamente definitiva, o più precisamente su alcune moto diverse dato che le immagini mostrano alcuni differenze (come nel caso del silenziatore) tra una moto e l’altra.

Motore raffreddato a liquido da 450 cc

Per quanto riguarda le anticipazioni tecniche, la nuova Royal Enfield Himalayan dovrebbe disporre, stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, di un motore raffreddato a liquido da 450 cc per una potenza intorno ai 40-45 CV, forcella USD, ruota anteriore da 21 pollici e monoammortizzatore posteriore. Mentre il groppo ottico si evolverà con l’adozione di luci a LED, a delineare la continuità stilistica con l’attuale modello ci saranno quasi certamente il grande elemento circolare della strumentazione dietro il caratteristico plexi e le strutture tubolari vicino al serbatoio.

Attesa insieme alla Shotgun 650

Aspettando dettagli e informazioni ufficiali da parte della Casa indiana, è molto probabile, alla luce di questo video pubblicato sui social, che non dovremo attendere molto per scoprire la nuova Himalayan, che sarà quasi certamente protagonista di EICMA 2023. Alla rassegna milanese in programma a novembre, potrebbe fare il suo debutto anche un’altra attesa novità della Casa di Chennai: la Shotgun 650, prefigurata un paio di anni fa con la presentazione del prototipo a EICMA 2021.