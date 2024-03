Royal Enfield a Motordays 2024 con l’intera gamma

Royal Enfield sarà presente al grande ritorno del Motodays, la fiera delle due ruote più importante del centro-sud Italia in programma dall’8 al 10 marzo 2024 a Roma.

Nello stand Royal Enfield allestito al Motodays 2024 ci sarà l’intera gamma del marchio. Gran parte delle attenzione saranno riversata sulla nuova Shotgun 650, l’innovativa custom appena arrivata nelle concessionarie italiane. Progettata per offrire un concetto innovativo di custom, la nuova Shotgun 650 ha un design completamente rinnovato rispetto alle altre motociclette bicilindriche della serie 650 ed è disponibile con una vasta gamma di colori, versioni e accessori.

Moto da provare

Il pubblico del Motodays potrà provare in prima persona la nuova Shotgun 650 insieme alla completa gamma di motociclette Royal Enfield nell’area esterna dedicata ai Test Ride Royal Enfield.

Tra le moto del marchio presenti all’evento romano c’è anche l’Himalayan 450, una delle novità più attese del 2024. Parliamo di una moto concepita per adattarsi a ogni situazione, garantendo una guida sicura grazie a telaio robusto e barre di protezione. Dotata di motore Sherpa, sistema Ride by Wire e schermo TFT con navigatore Google integrato, la Himalayan 450 promette prestazioni di alto livello.

Spazio anche ad abbigliamento e accessori

Per i visitatori del Motodays ci sarà inoltre la possibilità di visionare e provare la collezione lifestyle di Royal Enfield, che include abbigliamento tecnico e casual per uomo e donna, merchandising brandizzato e accessori originali. Presso lo stand, il team Royal Enfield sarà a disposizione per condividere informazioni dettagliate sulle attività della comunità di Rider Royal Enfield.