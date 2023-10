MV Agusta torna protagonista ad EICMA 2023

MV Agusta sarà all’edizione 2023 di EICMA, il salone internazionale della moto che si terrà a Milano dal 7 al 12 novembre. La Casa di Schiranna tornerà dunque ad uno degli appuntamenti motociclistici più importanti al mondo e per l’occasione MV Agusta svelerà diverse novità, tra le quali la tanto attesa 9.5, che sarà presentata al pubblico nella sua forma definitiva.

Il grande ritorno ad EICMA di MV Agusta coincide con la prima partecipazione all’evento in collaborazione con il nuovo partner Pierer Mobility AG. Oltre a scoprire le ultime nate della gamma MV Agusta, al salone milanese saranno annunciate delle anticipazioni sui piani futuri dell’azienda varesina.

Sguardo al futuro del marchio

Timur Sardarov, CEO, MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione con Pierer Mobility AG, il più grande produttore europeo di moto e solido partner nella nostra avventura, siamo più forti che mai e con una sempre maggiore capacità operativa. La strada davanti a noi si preannuncia piena di emozionanti sfide e nuovi traguardi, non potevamo sognare di meglio. MV Agusta, con i suoi modelli iconici tutti prodotti in Italia, continuerà a suscitare l’ammirazione di pubblico e critica. Non c’è alcun dubbio che ancora una volta, la Motorcycle Art di MV Agusta sarà, ad EICMA, al centro dell’attenzione.”

Luca Martin, Chief Operations Officer, MV Agusta Motor S.p.A., ha aggiunto: “EICMA rappresenta il palcoscenico più importante del settore motociclistico, e siamo lieti di tornare a far parte di un evento così strategico. Sarà anche per noi l’occasione perfetta per mostrare ai nostri fan, ai partner e alla stampa la direzione nella quale MV Agusta si sta muovendo. La partnership con Pierer Mobility AG ha portato molti cambiamenti e miglioramenti in ogni ambito dell’azienda. EICMA è il contesto ideale per un primo consuntivo degli ultimi 11 mesi e per guardare con fiducia al prossimo capitolo della storia del nostro incredibile marchio”.