MV Agusta svela due novità a EICMA 2023: LXP Orioli e Superveloce 1000 Serie Oro [FOTO]

A EICMA 2023 MV Agusta si ritaglia un ruolo da protagonista svelando in anteprima due novità che proiettano il brand nel segmento upper premium. I due nuovi modelli sono la nuova LXP Orioli, una all-terrain che combina lusso, prestazioni e dotazioni avanzate e che sarà prodotta in serie limitata di soli 500 esemplari, e la Superveloce 1000 Serie Oro, altra novità piena di stile e fascino che sarà commercializzata nel 2024.

A completare la presenza di MV Agusta ad EICMA ci sono anche le celebri serie limitate Rush, Brutale 1000 RR Assen, Superveloce 98 e Dragster RR SCS America, quest’ultima realizzata in esclusiva per il mercato nord americano.

MV Agusta LXP Orioli

La MV Agusta LXP Orioli, definita come la prima moto all-terrain di lusso al mondo, è un tributo a una leggenda italiana del motociclismo, Edi Orioli, che negli anni ’90, indossando gli iconici colori Lucky Explorer – verde, rosso e bianco – diventò un simbolo del motociclismo d’avventura. Ognuno dei 500 esemplari prodotti, oltre a essere numerato, sarà firmato personalmente da Edi Orioli, contribuendo a renderla ulteriormente un pezzo da collezione.

Motore

La LXP Orioli è spinta da un nuovo motore tre cilindri da 931 cc, interamente sviluppato a Varese, che pesa solo 57 kg e sviluppa 124 CV di potenza a 10.000 giri e 102 Nm di coppia massima a 7.000 giri, con una potenza specifica di 133 CV/litro e l’85% della coppia disponibile a soli 3.000 giri al minuto. Il propulsore ha basamento, sistemi di lubrificazione e raffreddamento completamente nuovi, mentre sono stati profondamente rivisti il manovellismo, l’avviamento e il cambio, quest’ultimo estraibile.

Elettronica

Sul fronte dell’elettronica, la MV Agusta LXP Orioli può contare su una piattaforma inerziale a 6 assi particolarmente evoluta, che si interfaccia con l’elettronica di bordo, costituita dalla centralina di gestione motore dotata di un microprocessore ad alta frequenza. Il Full Ride by Wire è basato su strategie di gestione della coppia; le mappe disponibili sono Urban, Touring, Off-Road e Custom All-Terrain, appositamente sviluppate per garantire l’erogazione adatta e la regolazione dei controlli elettronici ideale nei differenti contesti d’azione. La moto dispone inoltre di controllo di trazione, disinseribile, con 5 livelli di intervento per l’uso su strada, 2 sviluppati per quello fuoristradistico e una modalità Rain per garantire il massimo della sicurezza anche in condizioni di guida avverse. Il freno motore dispone di due livelli, indipendenti nella regolazione rispetto al Riding Mode prescelto: il livello 1 è a freno motore ridotto, il livello 2 a freno motore pieno.

Aggiornato anche l’ABS Cornering, ora con funzionalità RLM (Rear Wheel Lift-Up Mitigation), e ottimizzato per la guida in fuoristrada. Il sistema ABS è stato sviluppato per rendere al meglio sia con gli pneumatici tassellati che con quelli stradali. Il comando del gas dispone della corsa negativa, che aumenta il feeling di guida e permette di gestire con gradualità il disinserimento del cruise control.

La strumentazione della LXP Orioli, che prevede schermo TFT HD a colori da 7 pollici con luminosità regolabile, offre la connettività tramite Bluetooth e Wi-Fi, oltre all’integrazione con l’app MV Ride che permette tramite smartphone di imposta la navigazione, salvare gli itinerari e i dati di guida. Nella dotazione di serie della moto troviamo anche l’impianto di illuminazione full LED anteriore e posteriore e i comandi sul manubrio retroilluminati a LED.

Ciclistica

Sviluppata su un telaio perimetrale in lega alleggerita, la moto dispone di forcellone Sachs in lega di alluminio regolabile in tutte le funzioni: compressione, estensione e precarico della molla, con un’escursione della ruota di 210 mm; il monoammortizzatore Sachs regolabile garantisce alla ruota un’escursione di 210 mm ed è collegato alla sospensione tramite un link progressivo.

La sella è regolabile in altezza su due posizioni (850 mm e 870 mm), per adattarsi a contesti e piloti diversi. La luce a terra è di ben 230 mm, ideale per affrontare le insidie della guida fuoristrada. L’interasse è di 1.610 mm; il diametro delle ruote si conferma quello tipico delle enduro con vocazione fuoristradistica, con ruota anteriore di 21″ e posteriore di 18″. La moto è omologata per l’uso sia con pneumatici stradali sia tassellati di produzione Bridgestone. I freni sono forniti da Brembo, con pinze Stylema anteriori su dischi di 320 mm di diametro e pinza a doppio pistoncino con disco di 265 mm posteriore.

Dotazione

La MV Agusta LXP Orioli si caratterizza per un look off-road sottolineato dalla presenza di barre di protezione, piastra paramotore in alluminio e fari supplementari. La moto monta di serie gli pneumatici Bridgestone Battlax AX41 che avvolgono cerchi tubeless dotati di mozzi ricavati dal pieno. La dotazione di serie prevede anche le valigie laterali rigide in alluminio, oltre a un kit che comprende: scarico omologato in titanio, fondello e paracalore in fibra di carbonio, telo coprimoto e certificato di autenticità.

Stile

A livello estetico, la LXP Orioli si distingue per l’elegante colore Bianco Perlato su carene e parafango anteriore, mentre alcuni dettagli riportano i colori dello storico sponsor con un Edi Orioli dominò il panorama rallistico negli anni ’90. La parte centrale della moto invece è Nero Carbon-Metallic, così come la maggior parte della sella, sulla quale il bianco delle carene viene ripreso ai lati. Le 500 unità della LXP Orioli inizieranno ad essere consegnate ai clienti alla fine del primo trimestre 2024.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro

Altra novità presenta ad EICMA è la versione definitiva della MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro che sarà commercializzata nel terzo trimestre del prossimo anno. La moto, che sarà prodotta in serie limitata e assemblata a mano nello storico stabilimento della Schiranna, integra l’evoluzione degli stilemi estetici di MV Agusta, proiettandoli in una nuova dimensione di eleganza e sportività.