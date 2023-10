MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata: 300 esemplari in omaggio alla storia della Casa [FOTO]

Ad 80 anni di distanza dalla nascita del primo motore MV Augusta, il monocilindrico 98 cc che vide la luce nel 1943, la Casa varesina celebra la sua lunga e gloriosa storia con il ritorno della sigla “98” sulla carenatura di una sua moto.

Solo 300 unità in Rosso Verghera

A concretizzare il tributo a una storia di successo è la MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata, esclusiva serie speciale che sarà prodotta in soli 300 esemplari numerati (la gran parte dei quali già prenotati) e immediatamente riconoscibile grazie alla colorazione “Rosso Verghera” direttamente ispirata alla tinta originale che si compone di una base opaca bicomponente, abbinato ad uno strato lucido per una finitura che ne esalta i pigmenti metallici.

La sigla “98 Edizione Limitata” è posta lateralmente sul codino e nella sua parte posteriore, affiancata al tradizionale tricolore italiano. Il riferimento storico alla cilindrata del motore progettato nel 1943 lo troviamo anche sulla piastra di sterzo, dove è stato inciso al laser, oltre ad essere rimarcato dal certificato di autenticità, consegnato all’acquisto della moto.

Kit ad hoc con scarico a tre uscite Arrow e centralina elettronica racing

La MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata esalta la vocazione racing con un kit dedicato che, contenuti in un confezione bordeaux, prevede il copricodino, un telo coprimoto specifico, il certificato di autenticità, lo scarico a tre uscite Arrow per l’uso esclusivo in pista e la centralina elettronica racing dedicata.

Motore 798 cc da 147 CV

Il motore della Superveloce 98 Edizione Limitata è l’iconico tre in linea compatto di 798 cc che sviluppa 147 CV di potenza e che grazie alla sua leggerezza contribuisce a contenere il peso della moto in soli 173 kg a secco, che scendono a 165 kg con il kit racing.

Dotazione al gran completo

L’eccellenza tecnica di questa moto è completata dalla dotazione, con la MV Augusta Superveloce 98 Edizione Limitata che dispone di: cerchi a raggi con finitura dorata, impianto frenante ottimizzato e alleggerito grazie alla pompa radiale Brembo PR 16/19 e alle pinze M4.30 Stylema anteriore, Ride by Wire migliorato grazie alla rotazione negativa della manopola dell’acceleratore, pannello strumentazione con display TFT a colori da 5,5 pollici, pneumatici ad alte prestazioni Pirelli Diablo Rosso IV Corsa e sistema di localizzazione satellitare antifurto Mobisat.