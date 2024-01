MV Agusta Dragster: la moto sarà protagonista del film Argylle [VIDEO]

Il prossimo 1° febbraio uscirà nei cinema ‘Argylle-La Super Spia’. Si tratta del nuovo film della Universal Pictures, con un cast d’eccezione, come Bryce Dallas Howard, John Cena, Dua Lipa, Catherine O’Hara e Samuel L. Jackson. Tra i protagonisti di questo thriller di spionaggio, ci sarà anche la MV Agusta Dragster, la ‘moto ribelle’ da 800cc del marchio varesino.

“Non vediamo l’ora di vedere il film! – le parole di Timur Sardarov, CEO di MV Augusta – Il fatto che il nostro straordinario Dragster sia stato scelto dai creatori di Argylle per rappresentare l’eleganza brutale, lo stile incrollabile e il potere grezzo e spietato ci riempie di orgoglio. Non c’è dubbio che i fan di MV Agusta in tutto il mondo apprezzeranno il film tanto quanto noi”.

La trama

In Argylle, Bryce Dallas Howard interpreta Elly Conway, la solitaria autrice di una serie di romanzi di spionaggio best-seller, la cui idea di felicità è una notte a casa con il suo gatto, Alfie. Ma quando le trame dei libri di fantasia di Elly, incentrati sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di svelare un sindacato di spionaggio globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio nella vita reale, le serate tranquille a casa diventano un ricordo.

Accompagnata da Aidan (Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly corre attraverso il mondo, sempre con il suo fidato amico a quattro zampe Alfie nello zaino, per stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il suo mondo immaginario e quello reale inizia a confondersi.