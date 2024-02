MV Agusta LXP Orioli: arriva sul mercato, a 30.600 euro

Dopo la presentazione dello scorso novembre ad Eicma 2023, la MV Agusta LXP Orioli arriva sul mercato italiano. La moto è dedicata ad Edi Orioli, il quattro volte vincitore della Dakar, e propone un rinnovato motore tre cilindri da 124 cavalli di potenza. Il listino prezzi è pari a 30.600 euro.

Le caratteristiche

La MV Agusta LXP Orioli è caratterizzata da un look off-road, proprio per celebrare la leggenda italiana dei rally raid, con barre di protezione, piastra paramotore in alluminio e fari supplementari. La ciclistica propone le sospensioni ZF Sachs completamente regolabili ed un telaio con una struttura a doppia culla in acciaio, mentre il forcellone è fuso in alluminio. Il sistema frenante è simile a quello di una supersportiva, con due pinze Brembo Stylema abbinate a dischi da 320 mm.

A livello tecnologico, questo modello propone il display TFT da 7 pollici, con funzionalità Bluetooth e Wi-Fi, con l’aggiornamento ‘over the air’. Inoltre, i blocchetti al manubrio retroilluminati sono completamente nuovi, aggiungendo un tocco di modernità al design.

Il motore

La LXP Orioli è spinta dal nuovo motore tre cilindri da 931 cc, con una potenza 124 CV di potenza a 10.000 giri e 102 Nm di coppia massima a 7.000 giri, con una potenza specifica di 133 CV/litro e l’85% della coppia disponibile a soli 3.000 giri al minuto.

Prezzo

Come dicevamo, il listino della MV Agusta LXP Orioli è pari a 30.600 euro. La dotazione di serie, fornita dal marchio italiano, include anche valigie rigide laterali, scarico omologato in titanio, fondello e paracalore in fibra di carbonio, telo coprimoto e certificato di autenticità.