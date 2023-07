MV Agusta Dragster RR SCS America: limited edition per gli States [FOTO]

Da decenni il mercato americano ha un peso notevole per MV Agusta e non sorprendono le numerose versioni delle sue moto con colori che riprendono la bandiera degli Stati Uniti che la Casa italiana ha prodotto nel corso degli anni.

Ora quest’onore di “americanizzarsi”, entrando a far parte della speciale gamma “America” che conta modelli come la Brutale 750, la Brutale 1090 RR, la Brutale 800 RR e la Dragster 800 RR, spetta alla Dragster RR SCS. La nuova versione speciale, la MV Agusta Dragster RR SCS America, è la moto che la Casa italiana commercializzerà esclusivamente in Nord America immettendo sul mercato appena 300 esemplari, quanti sono quelli prevista da questa edizione speciale in serie limitata con numero identificativo sulla testa di sterzo.

Coi colori della bandiera americana

La Dragster RR SCS America si caratterizza per la livrea ispirata alla bandiera a stelle strisce alla quale si abbina una sella in pelle, di rifinitura artigianale, con cucitura “America Special Edition”. La cura dei dettagli emerge poi in diversi particolari come la ruota lenticolare in carbonio, con tinta dedicata, come sul serbatoio.

La moto dispone poi del kit Special Parts che aggiunge una serie di componenti distintivi come il coperchio trasparente della frizione SCS, il telo coprimoto specifico e il certificato di autenticità. Nella lista degli accessori disponibili a richiesta troviamo lo scarico sportivo Akrapovic in titanio con centralina dedicata, che permette al motore, con cambio estraibile e albero controrotante, di raggiungere una potenza di 148 CV.

La MV Agusta Dragster RR SCS America monta i freni Brembo con dischi anteriori di 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini, l’ammortizzatore di sterzo regolabile manualmente su 8 livelli, l’acceleratore Ride By Wire con corsa negativa che incrementa il feeling a centro curva. Fanno parte della dotazione della moto anche il display TFT da 5,5 pollici con software aggiornato, connettività con MV Ride App per smartphone e sistema Mobisat con geolocalizzazione.