MV Agusta: un progetto di ristrutturazione della storica sede, pensando al presente e al futuro

Un prospetto di MV Agusta sulla sua attività e sui piani futuri arriva in seguito all’inizio della collaborazione con il nuovo partner, PIERER Mobility AG. In progetto anche un rinnovamento della storica sede a Schiranna, Varese.

Una storia che prosegue da oltre settanta anni

Il brand MV Agusta realizza moto di pregio, curate nei dettagli e pensate per trasmettere emozioni. Con oltre 78 anni di storia, questo marchio protagonista delle competizioni sin dalle origini, è divenuto nel tempo un brand iconico restando fedele alle sue radici, con una produzione all’avanguardia mantenuta nello storico impianto a Schiranna, presso il Lago di Varese. Un polo produttivo che spazia su 130.000 metri quadrati, di cui oltre 20.000 coperti.

Una ulteriore valorizzazione della sede risulta in agenda, considerando un pionieristico piano di ristrutturazione. Ultimato il progetto, la nuova sede prevederà soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico e della sostenibilità, prestando attenzione all’ambiente di lavoro.

I diversi reparti, spaziando tra laboratori di ricerca e sviluppo, officina e uffici, saranno rinnovati interamente e all’avanguardia, pur preservando il fascino storico di MV Agusta. È previsto anche un museo per ricordare quanto fatto da MV Agusta e trasformare la nuova sede aziendale in un polo attrattivo per gli appassionati di motociclismo e di esemplari MV Agusta.

Assieme alla sede, MV Agusta figura anche a San Marino, dove è presente CRC, il centro di ricerca focalizzato su design e ingegneria di MV Agusta. Oltre 40 tra ingegneri e designer del settore operano insieme a CRC, impiegando le tecnologie più avanzate per realizzare esempi di arte su due ruote realizzate nell’impianto varesino.

Attualmente MV Agusta ha una potenziale capacità produttiva annuale di 15.000 unità, con ogni modello realizzato da esperti ingegneri del settore, impegnati su ogni dettaglio, con l’impiego di un’avanzata tecnologia.

L’acquisizione di una partecipazione nel capitale della società da parte di PIERER Mobility AG raffigura una rinnovata determinazione, in vista di ambizioni obiettivi commerciali. Il marchio adesso punta a una distribuzione dei propri prodotti e servizi in tutto il mondo tramite una rete di 180 concessionarie selezionate entro la fine dell’anno, con una presenza consistente in Nord America ed Europa, ma anche in Sud America e Asia, con 100 concessionari operanti al momento in queste realtà. Ogni concessionaria MV Agusta raffigura il marchio dove è presente, proponendo un’esperienza al cliente con un livello di servizio e professionalità di rilievo.