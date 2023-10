Moto Morini torna ad EICMA con tante novità

Moto Morini scalda i motori in vista dell’EICMA 2023, in programma dal 7 al 12 novembre a Rho Fiera Milano. All’atteso evento internazionale dedicato al mondo delle due ruote, Moto Morini presenterà diverse novità.

Oltre alla nuova nata, la Calibro, svelata pochi giorni fa e che segna il ritorno del marchio nel segmento del custom, a EICMA 2023 Moto Morini svelerà altre 4 novità ispirate alla storia e allo stile del brand. Per il momento i 4 nuovi progetti di Moto Morini rimangono avvolti nel mistero, con la Casa motociclistica che si è limitata ad affermare che “entreranno a far parte della famiglia Morini ampliandone la gamma in modo significativo, all’insegna dello stile e del gusto italiano”.

Il salto nel futuro di Moto Morini

Anteprime che Alberto Monni, General Manager di Moto Morini, non vede l’ora di presentare al pubblico: “EICMA è un evento cardine per il nostro settore e dopo il consolidato successo della gamma 650 cc, siamo impazienti di mostrare i nostri nuovi modelli; dietro ciascuno di questi c’è uno straordinario lavoro di squadra ispirato alla tradizione e alla qualità italiana. La crescita del brand ha radici lontane, e le moto che presentiamo ufficialmente in questa edizione vogliono essere rappresentative dello sviluppo che l’azienda sta proseguendo dal 2019, anno di presentazione della X-Cape. Vogliamo allargare la gamma prodotto, offrendo motociclette che hanno in sé immagine e sostanza, che avvicinino il marchio alle esigenze sempre più crescenti dei motociclisti moderni. Un vero e proprio salto nel futuro per Moto Morini, verso prodotti nuovi che sparigliano le carte di un settore in fermento e svelano”.