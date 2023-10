Moto Morini Calibro: la nuova custom di media cilindrata [FOTO]

Moto Morini presenta la Calibro, il suo nuovo modello dedicato “a tutti i motociclisti dallo spirito libero”. Una moto caratterizzato da un design di grande personalità, con un look tipicamente americano, un motore da 650 cc, ma anche in versione con potenza limitata a 35 kW, per i possessori di patente A2.

Le caratteristiche

La Calibro presenta delle linee muscolose e moderne, con alcuni elementi distintivi, come il serbatoio metallico identificativo o i fanali full LED con la caratteristica firma luminosa di Moto Morini. La sella, asportabile nella sua porzione posteriore, è arricchita da cuciture a contrasto e come accessorio viene fornito un guscio posteriore che prosegue la linea del parafango per un maggior appeal estetico.

È presente una strumentazione analogica, integrata con un display digitale che racchiude i dati relativi alla guida, come l’indicatore del livello di carburante e di marcia inserita. Le leve al manubrio e i blocchetti elettrici sono stati disegnati e realizzati su specifiche ergonomiche dedicate alla Calibro, offrendo un’esperienza tattile differente dal resto dei prodotti del marchio.

Motore e ciclistica

La Moto Morini Calibro è spinta dal motore bicilindrico parallelo da 649 cc, già visto su altri modelli Moto Morini, ma rivisitato per trasmettere maggiore piacere di guida, garantendo anche una marcia fluida. È possibile scegliere la posizione delle pedane più consona al proprio stile, arretrata per una guida più attiva, avanzata per chi cerca il massimo relax alla guida.

Il telaio, una robusta doppia culla in acciaio, abbraccia il propulsore ed è equipaggiato con cerchi tubeless in alluminio da 18” all’anteriore e 16” al posteriore, mentre il doppio ammortizzatore posteriore, dal look vintage, fa da contraltare al design della Calibro.