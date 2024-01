Mercato moto Italia 2023: tris Honda in vetta, la più venduta è la SH125

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, il 2023 si è chiuso con numeri importanti nel mercato delle due ruote, su livelli che non si vedevano da oltre 10 anni. A trainare questo risultato c’è un interesse sempre più elevato per gli scooter, che sono i mezzi più venduti nel nostro Paese. La classifica dell’anno, infatti, vede 16 scooter ai primi 16 posti, con in vetta la Honda SH125.

La Top 10 del 2023

Entrando un po’ più nel dettaglio, il modello del marchio giapponese ha immatricolato 12.375 esemplari nell’anno appena terminato, risultando dunque il più venduto in Italia. Tutto il podio è completato da scooter della casa asiatica: in seconda posizione, infatti, troviamo l’SH150 con 11.161 esemplari acquistati, mentre sul terzo gradino c’è l’SH350, a quota 10.333.

Questa gamma, dunque, ha dominato le vendite italiane, con la Top 5 completata a Kymko Agility 125 (8.263) e da Piaggio Liberty 125 (7.899). Per poi trovare Honda ADV 350, Honda X-ADV 750, Piaggio Beverly 300, Honda Forza 350 e Piaggio Beverly 400 per chiudere la Top 10 del 2023. Da segnalare, nelle prime 15 posizioni, ci sono anche due Vespa: la GTS 300 e la Primavera 125.

Le moto più vendute

Per uscire dall’ambito scooter, come dicevamo, bisogna arrivare in diciassettesima posizione, dove la Benelli TRK 502 è la moto più venduta dell’anno, con 4.075 esemplari. A seguire, su questo podio, troviamo la Honda Africa Twin (3.880) e la Yamaha Tracer 9 (3.385).