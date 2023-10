Honda SH 2024: il nuovo SH Vetro guida il rinnovamento della gamma scooter [FOTO]

Honda aggiorna la gamma SH, la sua famiglia di scooter più prestigiosa, efficiente e tecnologicamente avanzata, con una serie di novità con i modelli SH350i, SH150i, SH125i e SH Mode 125 per il 2024 ricevono nuove colorazioni e alcuni aggiornamenti tecnici.

Honda SH Vetro

A guidare il rinnovamento degli scooter Honda, che saranno disponibili in concessionaria a partire da dicembre 2023, c’è il nuovo “SH Vetro“, declinazione dei modelli SH125i ed SH150i, che si caratterizza per l’originale carrozzeria semi-trasparente verde, realizzata in uno speciale materiale che durante il processo di produzione permette di abbattere del 9,5% su base annua le emissioni di CO2 rispetto alle colorazioni classiche. Questa nuova livrea è abbinata a parafango anteriore e carene inferiori di colore nero, in contrasto con il logo Honda bianco e il logo SH in argento sulle fiancate.

Omologazione Euro 5+ e nuovi colori

L’aggiornamento di SH125i, SH150i e SH Mode 125 fa si che siano i primi modelli Honda a soddisfare i requisiti sulle emissioni della normativa Euro 5+, obbligatorio dal 2024. Oltre all’omologazione Euro 5+, sugli SH125/150i il 2024 porta il nuovo colore semi-trasparente Vetro Green, mentre tutte le colorazioni della gamma aggiornata prevedono la verniciatura in nero di ruote, forcella e scarico. Nuove anche le livree delle versioni “Sporty”, come sempre caratterizzate dal logo SH in rosso.

L’SH125/150i 2024 viene proposto sul mercato italiano nella sola configurazione con parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie. La gamma colori propone sette opzioni: Pearl Nightstar Black, Pearl Falcon Gray, Mat Pearl Cool White e Pearl Pacific Blue (questi quattro con ruote nere), oltre ai nuovi Mat Coal Black Metallic (Sporty) con cerchi neri e logo SH rosso, Mat Pearl Cool White (Sporty) con cerchi neri e logo SH rosso, Vetro Green (SH Vetro) con cerchi neri e logo SH silver.

Honda SH350i 2024

Pe quanto riguarda l’Honda SH350i, in vendita in Italia solo nelle configurazione con parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie, la gamma prevede sei colori, tutti con ruote, forcella e marmitta in colore nero: alle tinte Black e Mat Ruthenium Silver Metallic si aggiungono le nuove colorazioni Mat Pearl Cool White, Zefiro Blue Metallic, Mat Techno Silver Metallic (Sporty) e Mat Coal Black Metallic (Sporty).

Honda SH Mode 125 2024

Novità anche per l’SH Mode 125, scooter particolarmente apprezzato dai più giovani e che ha collezionato oltre 45.000 unità vendute in Europa dal suo lancio nel 2014. Per il 2024 l’SH Mode 125 si presenta con l’omologazione Euro 5+ e le due nuove colorazioni Mat Galaxy Black Metallic e Candy Luster Red, che si aggiungono alle tinte Mat Techno Silver Metallic e Pearl Jasmine White.