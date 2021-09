Honda: il secondo Africa Twin Tour dal 30 settembre al 3 ottobre 2021

Nuova edizione di un’esperienza in sella a esemplari Honda Africa Twin, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre 2021.

Informazioni

Dopo la prima edizione svolta a settembre del 2020 in Maremma, nella seconda si percorrono i tratti dell’Appennino tosco-romagnolo nel corso di un fine settimana, durante il quale chi partecipa può incontrare ospiti a sorpresa dal panorama racing legato a Honda e anche i designer italiani del centro R&D Honda di Roma.

La manifestazione è rivolta in particolare ai possessori di modelli di CRF1000L e CRF1100L Africa Twin, partendo dal 2016 in avanti, oltre a possessori di altri modelliHonda on/off, salvo disponibilità di posti. Segnalata anche la possibilità di un noleggio di esemplari Africa Twin 1100 ad un prezzo unitario che include tutto, secondo le informazioni.

Carlo Morini, istruttore della True Adventure Offroad Academy, endurista di esperienza e profondo conoscitore degli itinerari dato che risiede in zona, risulta nell’occasione Tour Leader. Previsto anche un furgone di supporto per il trasporto dei bagagli e una moto di scorta. Le relative informazioni sono consultabili su una pagina dedicata, collegandosi al portale di Honda.

Il punto di partenza indicato è l’azienda agricola Treré nel territorio di Faenza, in Romagna. Venerdì è prevista da questo luogo l’inizio del primo tour di circa 300 km sino a Poppi, in Toscana. Lungo il percorso si raggiungono anche i passi Sambuca, Della Colla, Il Muraglione, oltre a itinerari secondari di collegamento con curve, asfalto e sterrati. Al termine della giornata sono previsti cena e pernottamento presso l’agriturismo La Torricella, immersi tra le atmosfere del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il secondo tour di sabato conduce verso i passi del Carnaio, del Croce a Mori e del Carnevale, arricchito da due interessanti percorsi prima del rientro a Faenza. Quindi domenica la conclusione al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, raggiunto dopo un giro sulle colline imolesi e i tratti della valle del Santerno. Previsto sul posto un aperitivo con Claudio Ghini, massimo esperto della storia del circuito, per ascoltare alcuni incredibili aneddoti legati alle gare sul circuito e alle 13:00 i partecipanti possono calcare in moto il circuito, effettuando un giro a velocità di parata. Per concludere si raggiunge l’Agriturismo Poggio Pollino per un pranzo finale e i saluti.

Foto: Honda Motor Europe Ltd. Italia