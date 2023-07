Honda: nuovi colori per i maxiscooter Forza 750 e X-ADV [FOTO]

Le edizioni 2024 dei maxiscooter Honda Forza 750 e X-ADV si presentano con nuove colorazioni, che saranno in vendita a partire dal prossimo autunno. Due modelli, con il cambio DCT a doppia frizione, che stanno avendo un ottimo successo sul mercato italiano ed europeo.

Le novità di Honda X-ADV

Partiamo dal modello arrivato nel 2017, che ha già totalizzato oltre 60.000 vendite in Europa ed è ad oltre 4.500 esemplari venduti in Italia nella sola prima parte del 2023. Facendolo diventare rapidamente uno dei modelli di maggior successo in Italia per il marchio giapponese.

L’offerta cromatica per l’X-ADV 2024 si arricchisce con due ‘Special Edition’ sulla base delle colorazioni Iridium Grey Metallic e Grand Prix Red, entrambe caratterizzate dalla grafica ‘Big Logo’. Inoltre, alla confermata colorazione Mat Ballistic Black Metallic, si affianca il nuovo accattivante Paco Blue con codone nero opaco.

Le novità di Honda Forza 750

Sono previste, invece, una conferma, due aggiornamenti ed una nuova colorazione per l’edizione 2024 di Honda Forza 750. A fianco del confermato Mat Jeans Blue Metallic, arrivano quindi il nuovo Candy Chromosphere Red e lo ‘Special Edition’ su base Mat Ballistic Black Metallic, ora più sportivo grazie ai cerchi color oro. Solo un ritocco invece per la colorazione Iridium Gray Metallic, che presenta una nuova tonalità ‘grafite’ per le parti in nero.

Uscita

Come dicevamo, i MY 2024 di Forza 750 e X-ADV arriveranno nelle concessionarie Honda, a partire dal prossimo autunno.