Honda: per il 2023 nuove livree sugli esemplari Vision 110, PCX 125, SH125i/150i/350i e CB125R [FOTO]

Gli scooter di piccola cilindrata, in Europa, rappresentano una funzionale alternativa per muoversi agevolmente in città. Per esempio gli esemplari 125 possono essere guidati anche con la patente B, oltre a essere efficienti e versatili negli spostamenti quotidiani. Honda propone vari modelli, più di una possibilità per muoversi in modo funzionale con Vision 110, PCX 125 e la gamma SH, ma non bisogna dimenticare anche la compatta naked “Neo Sports Café” CB125R, un altro interessante veicolo. Tutti questi modelli per il 2023 sono rivestiti anche con nuove colorazioni.

Nuovi cromatismi

Nel 2021 l’esemplare Honda SH125i è stato lo scooter più venduto in Europa, scelto da oltre 20.000 appassionati, secondo le informazioni. Un modello che abbina a una pedana piatta delle ruote alte, che sostengono il movimento nei tragitti giornalieri. Nel 2022 lo stesso modello è risultato secondo nelle vendite europee, dietro un altro esemplare Honda: lo scooter PCX 125 che propone altrettanta agilità, comfort e praticità. Vivace e funzionale, benché più semplice, è anche il Vision 110. Un altro membro nella panoramica di scooter compatti del brand giapponese, scelto da chi necessita di un mezzo cittadino e che massimizza il concetto di “value for money”. Un esemplare che risponde alle richieste di affidabilità e praticità, assieme a prezzo d’acquisto contenuto. Per il 2023 il Vision 110 è sempre proposto nelle colorazioni “Mat Galaxy Black Metallic” e “Pearl Jasmine White”, ma anche nelle nuove tonalità “Pearl Jupiter Gray” e “Mat Suit Blue Metallic”.

23YM HONDA VISION 110

Invece il PCX 125, oltre alle confermate colorazioni “Mat Galaxy Black Metallic” e “Pearl Jasmine White” con logo, forcellone e maniglione di colore nero, è rivestito anche con un nuovo “Pearl Jupiter Gray”.

23YM HONDA PCX125

Tornando alla panoramica SH, una gamma che risulta anche un “brand nel brand” e che solo nel mercato italiano totalizza oltre trentamila vendite annue, i modelli SH125i, SH150i e SH350i sono tutti costruiti nella fabbrica Honda italiana di Atessa (CH) in Abruzzo. Tre esemplari che abbiano a doti pratiche uno stile ricercato e distintivo.

Per il 2023 gli esemplari SH125i e SH150i, assieme al confermato “Pearl Nightstar Black”, sono rivestiti anche con i nuovi “Pearl Falcon Gray”, “Mat Pearl Cool White”, “Pearl Pacific Blue” e gli “Sporty” con le tonalità “Coal Black” e “Hyper Red” associate sempre a cerchi neri.

Il modello di media cilindrata SH350i, invece, presenta tre rinnovate varianti sulle sei proposte. Assieme ai confermati colori “Black”, “Pearl Cool White” e “Mat Ruthenium Silver Metallic” è aggiunto un nuovo “Crescent Blue Metallic”, quindi le aggiornate versioni “Sporty” sono rivestite in “Mat Lucent Silver Metallic” e “Mat Coal Black Metallic”, in ogni caso con cerchi di colore scuro con stickers rossi.

23YM HONDA SH150i

In particolare nel Nord Europa, i motociclisti “commuter” optano anche per le moto di cilindrata compatta da 125 cc e nella gamma “Neo Sports Café” siglata Honda si ricorda anche la CB125R. Un esemplare che può essere guidato anche con la patente B e che cattura l’attenzione dei giovani appassionati che possiedono una patente A1.

Questa moto “ottavo di litro”, contraddistinta da uno stile ricercato e contenuti tecnologici, per il 2023 è disponibile anche nella nuova colorazione “Mat Crypton Silver Metallic”. Sono state rinnovate le altre tre tonalità già note, nello specifico risultano ritoccate nei particolari le varianti “Mat Jeans Blue Metallic” e “Candy Chromosphere Red”, quindi la colorazione “Mat Gunpowder Black Metallic” trasmette una visione “total black”.

23YM HONDA CB125R

Foto e immagini: Honda Motor Europe Ltd. Italia