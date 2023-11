Honda, tante novità ad EICMA 2023: dalla nuova CB1000 Hornet al ritorno della CBR600RR [FOTO e VIDEO]

Honda è tra i grandi protagonista del Salone della moto di Milan, EICMA 2023, dove la Casa giapponese svela le novità compongono la gamma 2024, con 4 nuovi modelli e altri 4 aggiornati in maniera significativa, due dei quali dotati della rivoluzionaria frizione a gestione elettronica Honda E-Clutch, oltre al concept di un veicolo elettrico destinato ad ampliare l’offerta di Honda.

Nuova CB1000 Hornet

A debuttare a EICMA 2023 è la nuova Honda CB1000 Hornet, nuoto top di gamma della famiglie delle naked Honda con il pungiglione. Spinta dal motore della Fireblade 2017-2019, la nuova maxi naked Honda dispone di 150 CV e oltre 100 Nm di coppia massima. La nuova CB1000 Hornet, che sarà commercializzata dall’estate 2024, ha il motore incastonato in un nuovo telaio in acciaio a travi discendenti, accoppiato a sospensioni Showa – forcella rovesciata SFFBP con steli di 41 mm e ammortizzatore su forcellone con ProLink – entrambi regolabili su precarico ed estensione.

Lo stile è da naked essenziale e aggressiva. Contraddistinto dallo sguardo penetrante dei super compatti doppi fari a LED, prosegue con un serbatoio corto, ai cui lati le “ali del calabrone” sono ripiegate in avanti, in perfetto stile Hornet, per dare enfasi al look muscoloso, che si assottiglia verso la zona sella per poi allungarsi in un codone slanciatissimo, largo e piatto. Anche il telaio ha funzioni estetiche, lasciato volutamente a vista ma verniciato in nero, così come il telaietto reggisella a traliccio.

Il pacchetto elettronico sarà completo, con l’irrinunciabile acceleratore Throttle By Wire e 3 Riding Mode, selezionabili da un display TFT a colori da 5”, dotato di connettività Honda RoadSync per smartphone sia Android che iOS.

Nuova CB500 Hornet

Oltre al top di gamma di 1000 cc, la Casa giapponese allarga anche verso il basso la famiglie delle Hornet con il debutto della nuova Honda CB500 Hornet rivolta a principianti e possessori di patente A2. Con un stile ispirato alle sorelle maggiori, la moto ha un frontale che incorpora un nuovo faro a LED potenziato, mentre ciclistica, sospensioni e motore sono ereditati dalla CB500F. A muovere la moto è dunque un bicilindrico parallelo di 471 cc da 48 CV e 43 Nm.

Dotata di controllo di trazione HTSC, la CB500 Hornet vanta un solido telaio in acciaio con struttura a diamante associato a sospensioni con forcella Showa SFFBP rovesciata con steli di 41 mm e ammortizzatore Showa che lavora per mezzo di leveraggio ProLink. Tutto nuovo e completissimo il display TFT a colori da 5 pollici dotato di connettività Honda RoadSync per smartphone Android e IOS.

Nuova CBR600RR

EICMA segna il ritorno della Honda CBR600RR, l’amata supersport di 600 cc che è stata aggiornata sotto tutti gli aspetti, portando in dote un motore quattro cilindri ad alte prestazioni che eroga 121 CV di potenza e 63 Nm di coppia massima. Oltre al telaio in alluminio e all’aerodinamica completamente ridisegnata, la nuova Honda CBR600RR fa affidamento su sospensioni Showa (forcella BPF) e ammortizzatore su forcellone in alluminio con Unit ProLink pluriregolabili.

La piattaforma inerziale IMU a 6 assi Bosch permette un controllo totale di tutti i parametri dinamici, impostati con mix dedicati su 5 Riding Mode che gestiscono erogazione di potenza, controllo di trazione, controllo dell’impennamento, freno motore, cornering‑ABS con antisollevamento ruota posteriore. Tutte le selezioni avvengono dal nuovo display TFT a colori da 5” impostabile su tre diversi layout delle informazioni.

L’ammortizzatore di sterzo elettronico HESD è di serie, così come la frizione assistita con antisaltellamento e il Quickshifter. Per la sicurezza passiva è presente il lampeggio di emergenza delle frecce in caso di frenate intense e improvvise.

Nuova NX500

La sigla NX usata da Honda negli anni ’90 torna in auge con la nuova NX500 che nella gamma del marchio nipponico va a sostituire la CB500X. Progettata per divertire su qualsiasi percorso, la nuova NX500 ha un look avventuroso, facendo apprezzare per leggerezza (196 kg con il pieno) e aggiornamenti tecnici, come quelli relativi alla forcella rovesciata Showa SFFBP e all’ammortizzatore. Cambia lo stile, con un frontale di impronta più adventure, dominato dal nuovo faro a LED, fianchetti centrali più piccoli e codino ridisegnato. La moto dispone anche di nuovo display TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync per smartphone Android e iOS.

Nuova CBR500R

La porta di accesso al mondo delle supersportive Honda è la rinnovata CBR500R, aggiornata in modo significativo per il 2024. Il profondo restyling rende a tutti gli effetti nuovo il look della supersportiva guidabile con patente A2. Il nuovo gruppo ottico sdoppiato, il cupolino ridisegnato, le carene sagomate per trarre vantaggio dalla presenza delle discrete ma efficaci alette aerodinamiche, e la nuova coda, sono rese ancor più suggestive dalle grafiche completamente ridisegnate che la rendono una “piccola Fireblade”. In più, nuove mappature della centralina rendono l’accelerazione più brillante e grintosa.

L’equipaggiamento di serie migliora con l’adozione del nuovo schermo TFT a colori da 5” dotato di connettività Honda RoadSync per connettere smartphone Android e iOS. Il sistema si gestisce con il nuovo blocchetto elettrico sinistro retroilluminato con cursore a 4 direzioni.

Nuove CB650R e CBR650R

La naked Honda a quattro cilindri di media cilindrata della famiglia “Neo Sports Café”, e la sorella sportiva CBR650R, ricevono entrambe importanti aggiornamenti stilistici e tecnici.

Sulla CB650R lo stile Neo Sports Café riceve un raffinato restyling che ne rende le linee più affilate, dal frontale al codino, passando per gli originali convogliatori d’aria di airbox e radiatore. La CBR650R invece evolve il suo stile ispirato alle competizioni con nuove grintose linee, ancora più affilate e ricche di ispirazioni racing. Per entrambe sono nuovi i gruppi ottici, sia all’anteriore che al posteriore, ed il display è un nuovo TFT a colori da 5” dotato di connettività Honda RoadSync comandato da un nuovo intuitivo blocchetto elettrico retroilluminato.

Il motore è il conosciuto 650 cc da 95 CV e 63 Nm di coppia, disponibile anche in versione da 35 KW per patente A2. Anche il telaio e la ciclistica mantengono le prerogative che ne hanno decretato il successo, con sospensioni Showa (forcella SFFBP da 41 mm) e freni con pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale. Le CB650R 2024 e CBR650R 2024 sono i primi modelli della gamma Honda a beneficiare della nuova tecnologia Honda E-Clutch (frizione a controllo elettronico).

CBR1000RRR Fireblade e CBR1000RRR Fireblade SP

Lo sviluppo della CBR1000RRR Fireblade e della versione SP fa un grande passo in avanti, grazie ad aggiornamenti che interessano tutte le aree. Il motore di 1.000 cc a quattro cilindri in linea produce ora maggiore accelerazione ai medi regimi mantenendo la potenza massima di 217 CV. È il risultato delle modifiche apportate a testata, rapporto di compressione, fasatura distribuzione e molle valvola.

Il telaio in alluminio ha ora caratteristiche di maggiore flessibilità che migliorano l’accuratezza dello sterzo in curva e le doti di trazione. L’aerodinamica è aggiornata con alette di nuovo disegno che mantengono la deportanza ma con un momento di imbardata in curva ridotto del 10%.

La posizione di guida è stata modificata per migliorare la sensazione di controllo da parte del pilota. Il display TFT a colori offre tutte le informazioni rilevanti per la selezione dei Riding Mode e l’impostazione di erogazione potenza, freno motore, controllo di trazione, controllo dell’impennamento e ‘launch control’ per le partenze da fermo. L’ABS Cornering, oltre alle modalità “strada” e “pista”, dispone dell’ulteriore modalità “gara” (Race).

La moto è inoltre dotata di forcellone di derivazione RC213V‑S, piattaforma inerziale (IMU) a 6 assi, ammortizzatore di sterzo elettronico (HESD) a 3 livelli, e sospensioni Showa sulla versione standard, Öhlins elettroniche sulla versione SP, così come i freni, rispettivamente Nissin e Brembo. Sulla SP sono di nuova generazione le sospensioni elettroniche “Öhlins Smart Electronic Control” (SEC 3.0) con interfaccia utente (OBTi) e valvole interne a spillo (SV). Aggiornato anche l’impianto frenante, con pinze Brembo Stylema R su dischi di 330 mm.

I primi 300 esemplari della Fireblade SP nella colorazione “Mat Pearl Morion Black” saranno commercializzati come versione Carbon Edition dotata di numerose componenti in fibra di carbonio che riducono complessivamente il peso di 1 kg.

SC e: Concept

In mostra allo stand Honda ad EICMA anche lo SC e: Concept, il progetto del secondo veicolo a due ruote elettrico di Honda per l’Europa, dopo l’arrivo del ciclomotore elettrico EM1 e: nel 2023.

Linee distintive e ultramoderne per l’SC e: Concept che vanta un’ampia pedana piatta e una lunga e comoda sella. Sarà equipaggiato con due batterie Honda Mobile Power Pack e: intercambiabili per una maggiore autonomia. Progettato per chi cerca un veicolo compatto e green per la mobilità urbana, con il vantaggio aggiuntivo di poter essere ricaricato comodamente a casa. Lo scooter, equiparato a un 125 cc, sarà prodotto nel 2025.

CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports

EICMA 2023 segna il debutto in pubblico anche delle rinnovate Africa Twin. Per il 2024, le ammiraglie adventure di Honda – la CRF1100L Africa Twin e la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports – sono state oggetto di un sostanzioso aggiornamento che ha portato ad un aumento delle prestazioni, al miglioramento del comfort, ad un equipaggiamento di serie più ricco.

L’apprezzato motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc per il modello 2024 offre un incremento delle prestazioni, con una potenza di 102 CV e un coppia di 112 Nm (+7% rispetto a prima). Rivisto il cambio DCT per sfruttare l’aumento delle prestazioni, con scalate che avvengono a un regime superiore, una migliorata funzione di riconoscimento delle

curve e un rilascio delle frizioni ancor più progressivo che facilita le partenze e le manovre a bassa velocità.

La CRF1100L Africa Twin, versione più orientata al fuoristrada, mantiene le ruote nelle misure 21” anteriore e 18” posteriore (ora però di tipo tubeless) ed è disponibile per la prima volta in due versioni: la standard, con sospensioni Showa meccaniche, e la “ES”, con sospensioni elettroniche Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment). Per rendere più confortevoli le lunghe percorrenze su strada, sulla ridisegnata ed aggressiva carena, si trova il nuovo parabrezza maggiorato regolabile su 5 livelli.

La CRF1100L Africa Twin, con sospensioni meccaniche, è disponibile in Italia nella sola colorazione “Grand Prix Red” e solo con cambio manuale a 6 rapporti. La CRF1100L Africa Twin ES, con sospensioni elettroniche, è invece disponibile in Italia sia con cambio manuale che con cambio DCT ma non nella colorazione rossa. Monta di serie, inoltre, le manopole riscaldabili e la presa 12V. Twin ES, con sospensioni elettroniche, è invece disponibile in Italia sia con cambio manuale che con cambio DCT ma non nella colorazione rossa. Monta di serie, inoltre, le manopole riscaldabili e la presa 12V.

Sulla CRF1100L Africa Twin Adventure Sports il cambiamento più evidente è l’aggiornamento dell’avantreno con il nuovo cerchio anteriore da 19”, con pneumatico radiale 110/80 e la riduzione di 20 mm della corsa delle sospensioni elettroniche di serie Showa EERA.

Progettata per coprire lunghe distanze, la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ha subito una profonda rivisitazione di cupolino e carena, con vantaggi aerodinamici in termini di protettività e comfort. Confermato il parabrezza regolabile su 5 livelli mentre è nuova la sella, ora con uno strato extra di uretano a densità ottimizzata che, grazie all’8% in più di superfice di seduta, riduce l’affaticamento durante i lunghi viaggi.