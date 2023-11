EICMA 2023, le novità Ducati raccontante dagli esperti: DesertX Rally, RS Multistrada e Hypermotard 698 [VIDEO LIVE]

Ducati è tra le grandi protagoniste di EICMA 2023, il Salone internazionale dedicato alle due ruote che va in scena a Rho Fiera Milano fino a domenica 12 novembre. Per scoprire meglio le novità della Casa di Borgo Panigale abbiamo chiesto di raccontarcele agli esperti del team Ducati.

Ducati DesertX Rally

Il viaggio nello stand del costruttore bolognese a EICMA comincia dalla nuova Ducati DesertX Rally, moto che parte dalla solida base della DesertX beneficiando di un evoluzione che punta a migliorare il comportamento off-road. Le novità più significative della Ducati DesertX Rally sono concentrate su sospensioni e ciclistica, con l’inevitabile aumento di peso compensato con l’alleggerimento dei componenti. Oltre ad una maggiore luce a terra, la moto è dotata di sella rally che agevola i movimenti nella guida fuoristrada. La DesertX Rally sarà disponibile nei concessionari da gennaio 2024.

Ducati RS Multistrada 2024

Altra novità presente a EICMA 2023 è la nuova Ducati RS Multistrada, moto che celebra i 20 anni di Multistrada con la versione più sportiva di sempre, perché equipaggiata per la prima volta con il motore Desmodromico che sviluppa una potenza massima di 180 CV, che può salire a 195 CV montando lo scarico racing. A rendere ancora più sportiva la Ducati RS Multistrada c’è la frizione a secco presente nella dotazione di serie. A livello stilistico la moto presenta una nuova livrea, con dettagli racing d’ispirazione MotoGP, e un codino completamente nuovo. La RS Multistrada, che monta lo stesso impianto frenante della Panigale, arriverà in concessionaria a inizio dicembre 2023.

Ducati Hypermotard 698 2024

La nuova Hypermotard 698 nasce partendo dal motore superbike ad alte prestazioni, dando vita a un piccolo monociclindrico di 658 cc in grado di erogare 77,5 CV. La moto è estremamente leggera, con un peso in ordine di marcia di 151 kg (a secco), e conseguentemente un rapporto peso/potenza di alto livello. La Hypermotard 698 si rivolge principalmente a un pubblico giovane, anche attraverso una guida intuitiva e un pacchetto elettronico derivato dalla Panigale che assicura un elevato livello di sicurezza. La moto, che sarà disponibile da gennaio 2024, viene proposta in due versioni: standard e RVE, con quest’ultima che dispone di livrea specifica e di cambio elettronico Quickshifter.