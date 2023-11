EICMA 2023, nuove Suzuki GSX-S1000GX e GSX-8R: Paolo Ilariuzzi ci presenta le due novità [INTERVISTA VIDEO]

Lo stand Suzuki allestito ad EICMA 2023, che ha aperto oggi i battenti a Rho Fiera Milano per accogliere il pubblico da giovedì 8 a domenica 12 novembre, si candida ad essere uno dei più visitati della kermesse. Il motivo, anzi i motivi sono due: ovvero le nuove GSX-S1000GX e GSX-8R presentate in anteprima mondiale.

Le due nuove moto della Casa giapponese ambiscono a diventare un punto di riferimento nei rispettivi segmenti, come ha spiegato ai nostri microfoni Paolo Ilariuzzi, direttore della divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, mostrandoci le due grandi novità del costruttore nipponico.

Suzuki GSX-S1000GX

La nuova Suzuki GSX-S1000GX, dove G sta per grand e X per crossover, è la nuova maxi che mette insieme tutto il meglio delle tecnologie di Suzuki per offrire il top delle prestazioni. Il cuore pulsante è il motore 1.000 cm3, un quattro cilindri che sviluppa 152 CV di potenza e 106 Nm di coppia, che spinge una moto con una guida più verticale per affrontare ogni tipo di percorso e lunghi viaggi, con un comfort assicurato da un pacchetto di sospensioni senza precedenti sul mercato, capaci di riconoscere automaticamente il fondo sul quale si viaggia e regolando di conseguenza le sospensioni per la massima sicurezza. Già ordinabile al prezzo di 17.600 €, la nuova Suzuki GSX-S1000GX arriverà in concessionaria a gennaio 2024.

Suzuki GSX-8R

L’altra novità del costruttore giapponese è la Suzuki GSX-8R, nuova sportiva che condivide l’anima e il propulsore con la naked GSX-8S. Così al motore bicilindrico parallelo da 776 cm3 frontemarcia è stata data una vocazione ancora più sportiva, con una moto che si presenta come una carenata che promette di regalare prestazioni importanti grazie agli 83 CV di potenza e ai 78 Nm di coppia massima erogati dal propulsore. Anch’essa in concessionaria da inizio dell’anno prossimo, prezzo di partenza della GSX-8R è di 9.700 €.