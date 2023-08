Caberg Uptown 2023: il casco jet è ora disponibile, da 149,99 euro [FOTO]

Presentato alla scorsa edizione di Eicma, ora è disponibile per il pubblico: stiamo parlando di Caberg Uptown, il nuovo casco jet dell’azienda italiana. Con due diverse taglie di calotta, con interni completamente estraibili e lavabili ed in diverse versioni di colore, grafiche o monocolore. Con un prezzo a partire da 149,99 euro.

Le caratteristiche

Il casco presenta un design dalle linee classiche ed eleganti, con un peso di 1.150 grammi ed una lunga visiera protettiva, dedicato sia a chi viaggia in scooter in città sia a chi fa viaggi lunghi in moto. È disponibile in due taglie diverse di calotta (XS, S e M per la calotta piccola e L, XL e XXL per quella grande) ed è equipaggiato di serie con la visiera esterna trasparente antigraffio con lente anti-fog Pinlock, per evitare l’appannamento e garantire una visione di guida più ampia.

Gli interni sono realizzati con materiali di pregio e tessuti ad alta traspirazione, che si adattano perfettamente alla conformazione del volto, in modo particolare nella zona delle guance. Possono essere inoltre completamente estraibili e lavabili e la fibbia di chiusura è a regolazione micrometrica, garantendo una regolazione sicura, facile e precisa.

Versioni e prezzi

Il nuovo casco Caberg Uptown è disponibile nelle tre versioni grafiche Loft e nella versione grafica Bloom entrambe al prezzo di 169,99 €. Mentre, nelle versioni monocolore Nero opaco, Antracite opaco, Blue Yama opaco e Bianco, il prezzo consigliato è di 149,99 €.