Caberg Tourmax X 2023: l’evoluzione del primo casco apribile per chi ama l’avventura [FOTO]

Caberg, azienda bergamasca che con quasi mezzo secolo di storia nella produzione di caschi, presenta il nuovo Tourmax X, la più recente evoluzione del modello Tourmax, lanciato nel 2014, primo casco apribile per il segmento adventure.

Forte di una gamma in continua crescita, come testimoniato dalla collezione 2023 presentata in occasione della scorsa edizione del Salone di Milano EICMA, Caberg propone una gamma di caschi che, alle novità stilistiche e tecnologiche, affianca un importante upgrade in termini di sicurezza e comfort grazie al conseguimento della nuova omologazione ECE 22.06 ottenuta dalla maggior parte dei modelli della gamma.

Tourmax X: le caratteristiche

Il nuovo casco Tourmax X, progettato per i possessori di maxi enduro e moto da turismo che prediligono affrontare lunghi viaggi non solo su asfalto ma anche in off-road, gode della doppia omologazione P/J che permette al motociclista di guidare in sicurezza anche a mentoniera alzata. Questo casco è dotato inoltre di un frontino che si avvicina automaticamente alla visiera quando viene aperta la mentoniera per ridurre notevolmente la resistenza all’aria.

Rispetto alla precedente versione, il nuovo Tourmax X offre una ventilazione maggiore grazie ai due ampi aeratori posizionati su mentoniera e parte superiore della calotta. La parte interna del casco è realizzata con materiali in tessuto traspiranti e ipoallergenici che sono completamente estraibili e lavabili.

Doppia visiera parasole e Pro Speak Evo

Sul fronte degli accessori, il Tourmax X è dotato di visiera parasole integrata con sistema Double Visor Tech, trasparente per l’esterno e opaca all’interno, con doppia lente Pinlock che evita l’appannamento. All’interno del casco può essere alloggiato il sistema di comunicazione Pro Speak Evo che permette di comunicare con il proprio telefono e con il passeggero, oltre che collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3.

Prezzi, misure e colori

Il nuovo modello 2023 Caberg Tourmax X, è disponibile nelle tre versioni grafiche Sarabe (319,99 €) e nelle versioni monocolore Nero opaco, Antracite opaco, e Bianco metallizzato ad un prezzo consigliato di 279,99 € nelle seguenti taglie: XS, S, M, L e XL.