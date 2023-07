Caberg Flyon II, il nuovo casco jet per chi ama fare mototurismo [FOTO]

Caberg, azienda bergamasca con un lunga esperienza nella produzione di caschi presenta un nuovo modello, Flyon II. Si tratta di un casco jet per chi gira in città con lo scooter ma che ha anche le caratteristiche per soddisfare le esigenze degli appassionati di mototurismo che possono contare su casco leggero, versatile e sicuro, provvisto di certificazione ECE 22.06.

Più aerodinamico

Rispetto alle versioni precedenti il nuovo Caberg Flyon II propone sostanziali modifiche a calotta esterna ed interna con l’aggiunta di un piccolo spoiler nella parte posteriore del casco per avere una maggiore aerodinamicità e di due aperture nella calotta sotto lo spoiler posteriore per facilitare l’estrazione di aria calda e viziata.

Le caratteristiche del casco

Il nuovo casco stradale di Caberg pone particolare attenzione alla ventilazione interna, come testimonia la presenza, nella parte superiore della calotta, di una presa d’aria dotata di due bocche che possono essere manovrate singolarmente e facilmente anche se si indossano i guanti tecnici.

Spicca poi l’ampia visiera esterna, con sistema di bloccaggio sul lato sinistro, ideale per proteggere tutto il viso e una parte del collo. Il casco Flyon II è dotato inoltre di una visiera parasole integrata facilmente manovrabile Come tutti i caschi del catalogo Caberg, anche questo nuovo modello è predisposto per essere accessoriato con il nuovo sistema Caberg Pro Speak Evo, che permette di comunicare non solo con il proprio cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3.

Comfort e praticità

­Confortevole e leggero, il nuovo casco Flyon II è disponibile in due taglie diverse di calotta (XS, S e M per la calotta piccola e L e XL per quella grande). La calotta è realizzata nella consueta fibra di vetro ma viene anche prodotta nella versione Flyon II Carbon realizzata in fibra di carbonio con finitura lucida.

Per quanto riguarda gli interni del nuovo casco jet Flyon II, Caberg ha optato per materiali di alta qualità con tessuti e reti traspiranti, anallergici, totalmente amovibili e lavabili. Il cinturino è dotato di fibbia a regolazione micrometrica ed è dotato di un anello in acciaio per assicurare il casco alla motocicletta.

Prezzi

Flyon II è disponibile nelle tre versioni monocolore (bianco lucido, grigio opaco e nero opaco) al prezzo di 259,99 € nella versione grafica Boss, in quattro diverse combinazioni cromatiche, ad un prezzo consigliato di 289,99 €. La versionie Fyon II Carbon, con calotta in carbonio e finitura lucida, è proposto invece ad un prezzo consigliato di 369,99 €.