Caberg Levo X Carbon: il nuovo casco flip up per festeggiare i 50 anni [FOTO]

Caberg si appresta a festeggiare i 50 anni di storia dell’azienda, nata nel 1974, e propone il nuovo casco: il Levo X Carbon. Si tratta del flip up omologato ECE 22.06 P/J e pensato per soddisfare le esigenze degli appassionati di motorismo, con un design accattivante e con una calotta interamente in fibra di carbonio.

Le caratteristiche

Questo modello del marchio italiano conta su un peso ridotto di circa 1.450 grammi ed è disponibile in numerose misure, dalla XS alla XXL, permettendo al motociclista di guidare anche a mentoniera alzata, prevedendo il blocco nella posizione di massima apertura, per evitare una chiusura accidentale. Un ulteriore caratteristica del Levo X Carbon è il sistema di ventilazione per rendere il casco silenzioso, quando le velocità su strada sono sostenute, grazie a due prese d’aria frontali e due estrattori posteriori.

Tra gli altri elementi distintivi del casco c’è il Panoramic Ultra-Wide Visor, la visiera con apertura frontale pari a 82°, in grado così di fornire un’ampia visuale al conducente. Inoltre, con il Double Visor Tech questo modello è provvisto anche di una visiera parasole integrata.

La comunicazione

Per quanto riguarda la comunicazione, invece, il Levo X Carbon può essere equipaggiato con il sistema Pro Speak Evo, che permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3.

Misure e prezzi

Il casco Caberg Levo X Carbon è disponibile nelle taglie XS, S, M (calotta piccola) e L, XL e XXL (calotta grande), ad un prezzo consigliato di 539,99 euro.