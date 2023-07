Caberg Duke Evo 2023: si riducono il peso e le dimensioni [FOTO]

Il casco Caberg Duke Evo si rinnova, con l’edizione 2023. Un modello di grande successo, per il rapporto qualità/prezzo, che ora si aggiorna in termini di comfort e leggerezza, per una versione dalle dimensioni ridotte e dal peso di 1.600 grammi. Disponibile con taglie dalla XS alla XL, in versione monocolore, opaco o nelle varianti colore da 259,99 euro.

Le caratteristiche

Il nuovo Duke Evo è realizzato con tessuti estremamente traspiranti ed anallergici, con guance realizzate in 3D per aderire meglio alle guance del motociclista, anche quando viaggia a mentoniera sollevata. Inoltre, il nuovo meccanismo di apertura della mentoniera è più facile ed intuitivo nell’utilizzo, mentre il nuovo sistema di aerazione è stato ulteriormente migliorato rispetto al modello precedente Duke sia nella parte superiore del casco sia nella mentoniera.

Il casco è equipaggiato con il sistema Double Visor Tech che, grazie ad una visiera parasole integrata, permette di guidare sempre con la giusta luce e con la massima sicurezza. La visiera parasole è antigraffio, mentre quella esterna trasparente è sia antigraffio sia antiappannamento, grazie alla lente Pinlock Max Vision. Può essere accoppiato, su richiesta, con il sistema di comunicazione Pro Speak Evo, per poter comunicare o ascoltare musica.

Modelli, taglie e prezzi

Come dicevamo, il nuovo Caberg Duke Evo è disponibile nelle versioni monocolore (a 259,99 euro), opache (Move) o nelle varianti colore (Rusty), quest’ultime entrambe al prezzo di 299,99 euro.

Il MY 2023 del casco è disponibile in taglie che vanno dalla XS alla XL per tutti i suoi modelli ad eccezione della colorazione antracite opaco/nero/fucsia della versione Duke Evo Move, che è disponibile dalla taglia XS alla M.