Caberg Soho 2024: il nuovo casco jet per l’uso di tutti i giorni [FOTO]

Caberg presenta il nuovo Soho, il casco jet dedicato sia a chi utilizza il proprio scooter in un contesto cittadino, sia per chi usa la moto tutti i giorni. Si tratta di un casco leggero, disponibile in quattro versioni monocolore ed in due versioni grafiche, con un prezzo a partire da 149,99 euro.

Le caratteristiche

Questo modello propone un design ergonomico ed un’imbottitura interna, progettata per adattarsi alla forma della testa, riducendo così gli eventuali punti di pressione. Il casco dispone inoltre di un’ampia aerazione frontale e di quattro estrattori d’aria posizionati nella parte superiore e posteriore della calotta. Garantendo un flusso d’aria anche a velocità ridotte, per un maggior comfort.

Tra le sue caratteristiche distintive spicca il sistema di rimozione visiera, progettato per essere semplice e veloce. Inoltre, il casco Caberg Soho è dotato di una visiera parasole integrata (Double Visor Tech), facile da manovrare anche quando si usano i guanti tecnici da moto.

L’ampia visiera esterna è una delle caratteristiche principali del nuovo casco dell’azienda bergamasca. La sua resistenza ai graffi garantisce visibilità anche dopo un uso prolungato, mentre la sua ampiezza offre una protezione estesa per tutto il viso e parte del collo, anche durante la guida ad alte velocità. Con la possibilità di inserire facilmente occhiali da sole o da vista.

Infine, il casco è predisposto per l’alloggiamento del comunicatore Caberg Pro Speak Evo, che consente di ascoltare musica attraverso il cellulare o un MP3 e di rimanere in contatto con il compagno di viaggio o passeggero fino a una distanza di 200 metri.

Misure e prezzi

Il casco Casberg Soho è disponibile in due taglie di calotta: XS, S e M per la calotta piccola e L, XL e XXL per quella grande. È proposto in quattro versioni monocolore (Nero Opaco, Antracite Metallizzato Opaco, Blu Jeans Opaco e Bianco Lucido) e due versioni grafiche (Milano e Zephyr). Le prime hanno un costo di 149,99 euro, mentre le varianti ‘fantasia’ salgono a 169,99 euro.