Prova Caberg Flyon II – Libertà e Sicurezza in un solo nome

Caberg è una azienda produttrice di caschi nata nel 1974. Nel suo nome sono contenute le sue origini. Caberg infatti sta per CAschi BERGamo. I primi due modelli presentati furono l’integrale ”Articolo 100” ed il jet “Articolo 300”. Oggi proviamo il discendente di una di queste due pietre miliari.

UN MADE IN ITALY DI CUI ANDARE FIERI

Il Flyon II è il Top tra i caschi Jet del portafogli Caberg, le sue forme sono accattivanti e presenta tutte le caratteristiche che un accessorio da tutti i giorni deve avere. Osservandolo si ha l’impressione che le sue linee provengano dal mercato delle corse, sono curate e studiate anche a livello aerodinamico. Il deflettore e tutta la parte posteriore del casco ne sono la dimostrazione. La calotta è presente in due diverse dimensioni a seconda della taglia scelta. Per tutte le versioni, il casco è in fibra di vetro anche se per i più esigenti è presente un’edizione premium in fibra di carbonio, con finitura lucida. Come prima dotazione il Flyon II monta una visiera trasparente antigraffio e anti appannamento.

È possibile, attraverso un comodo sgancio rapido, montarne con rivestimenti di tipo diverso, dal fumé a quello a specchio, con e senza la predisposizione Pinlock. Gli interni sono estraibili e lavabili. Nella parte delle tempie è presente un incavo all’imbottitura, questo permette a chi ne ha l’obbligo, di indossare gli occhiali in maniera comoda e pratica. Il Flyon II nasce per poter ospitare anche un interfono, in particolare la casa bergamasca consiglia il Pro Speak Evo di Midland. Questo sistema è ad oggi indispensabile per rimanere sempre connessi ed in comunicazione con i nostri contatti.

LA PROVA DEL CASCO JET IDEALE ANCHE PER IL TOURING

Indossando il Caberg Flyon II, la sensazione è quella di vestire un integrale da strada, la nuca è ben protetta e le guance sono premute il giusto. Questo Jet fa dimenticare la spiacevole percezione di movimento sulla testa di molti caschi della stessa categoria.

Il capo è ben protetto sia lateralmente che nella parte posteriore. Il ricircolo d’aria è ottimo e garantito da due prese anteriori e dagli estrattori sul retro. Grazie all’ampia visiera, il Flyon II garantisce una vista completa sull’ambiente che ci circonda. Lo abbiamo provato in città a bordo di un maxi-scooter e lo abbiamo apprezzato ancor di più nei trasferimenti ad alta velocità. A visiera chiusa la protezione aerodinamica del Flyon II è eccellente, la rumorosità è appena percepita, ai livelli di un integrale, il tutto condito da una maggiore leggerezza e da una più ampia visibilità. Molto facile sia da indossare che da riporre nell’apposito vano sottosella.

Allo stesso tempo, avendo a disposizione in prova una Scrambler ci siamo divertiti un po’ su strada “sporca” per assaporare il divertimento e il rischio di una guida più adrenalinica, merito del Flyon II che dona una sensazione di sicurezza di poter affrontare anche percorsi alternativi senza alcun problema.

Il prezzo da pagare per possedere questo raffinato Casco Jet è di poco superiore ai 200€. Cercandone un potenziale target di mercato, riteniamo il Caberg Flyon II è il perfetto compromesso per chi cerca un casco daily ma completo di tutti i comfort, oppure per chi vuole utilizzare la propria moto con un casco meno impegnativo e senza rinunciare alla sostanza dell’integrale.

CARATTERISTICHE

CALOTTA: FIBRA DI VETRO

CALOTTA: CARBONIO (VERSIONE FLYON CARBON)

DOPPIA TAGLIA CALOTTA

DOPPIA VISIERA (TRASPARENTE + FUMÉ)

SGANCIAMENTO RAPIDO VISIERA

VISIERA ANTIGRAFFIO E ANTI APPANNAMENTO

FIBBIA MICROMETRICA

AERAZIONE INTERNA

INTERNO ESTRAIBILE E LAVABILE

PROFILI ANTIPIOGGIA

AMPIA VISIERA PER UNA VISTA PANORAMICA

BLOCCO VISIERA LATO SINISTRO

PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO CABERG PRO SPEAK EVO

INTERCOM READY

MISURE

XS 53/54

S 55/56

M 57/58

L 59/60

XL 61/62