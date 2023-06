BMW Motorrad: uscito dalla linea di produzione il milionesimo esemplare GS con propulsore boxer

In giornata, è uscito dalla linea di produzione dello stabilimento BMW Motorrad di Berlino-Spandau il milionesimo modello GS animato da motore boxer. Si tratta di una BMW R 1250 GS. Nell’occasione si annuncia anche la presentazione della nuova BMW R 1300 GS, programmata il 28 settembre 2023 all’inaugurazione del nuovo BMW Motorrad Welt di Berlino.

Una produzione leggendaria

Gli esemplari BMW Motorrad sono realizzati a Berlino dal 1969 e i modelli GS con motore boxer dal 1980. In giornata, come detto, è stata celebrata l’uscita dalla linea produttiva della milionesima BMW GS con motore boxer, un modello R 1250 GS in veste Triple Black Style. I festeggiamenti sono avvenuti durante una riunione di fabbrica presso lo stabilimento BMW Motorrad di Berlino-Spandau.

Gli esemplari BMW Motorrad GS sono modelli con versatili doti ciclistiche, scelti da numerosi appassionati di viaggi. Modelli con caratteristiche sofisticate, soluzioni tecnologiche funzionali e studiati per affrontare lunghi percorsi, anche impegnativi. La storia dei modelli BMW GS parte dall’autunno del 1980 con la presentazione della storica R 80 G/S, un modello inedito per il tempo, data la predisposizione per affrontare percorsi su strada e fuoristrada.

Nel corso del tempo questo concetto, spinto inizialmente da un cuore di 798 centimetri cubici e da una potenza di 50 cavalli, si è evoluto per oltre quattro decenni sino all’attuale BMW R 1250 GS. Una storia che prosegue ancora con l’accennato prossimo arrivo.

Una tecnologia telaistica all’avanguardia, unita a soluzioni elettroniche di controllo fra sospensioni semi-attive, trazione, frenata e gestione della coppia di trascinamento del motore, sono alcuni fattori rappresentativi dell’evoluzione della proposta GS.

Nell’anno di cui si ricordano le celebrazioni per il 100° anniversario di BMW Motorrad, si prospetta un’altra interessante novità. Dopo la festa dei BMW Motorrad Days programmata dal 7 al 9 luglio 2023, il 28 settembre è prevista l’apertura dei battenti del BMW Motorrad Welt. In questo luogo, direttamente accanto allo stabilimento BMW Motorrad di Berlino-Spandau, sarà presentata la nuova BMW R 1300 GS durante un esclusivo evento di inaugurazione. La cerimonia di apertura potrà essere seguita in livestream sui canali social media del BMW Group e di BMW Motorrad. Il BMW Motorrad Welt di Berlino sarà aperto ai visitatori dal 30 settembre 2023.