BMW ConnectedRide Navigator: il nuovo navigatore che si integra con BMW Cloud [FOTO]

BMW Motorrad presenta ConnectedRide Navigator, il nuovo navigatore, dotato della massima integrazione con BMW Cloud, che promette di rendere ancora più piacevole il tempo trascorso in moto.

Navigazione a porta di app

Il BMW ConnectedRide Navigator rende ancora più immediata, pratica e funzionale la navigazione per le strade di tutto il mondo, permettendo, tramite il BMW ID personale, la sincronizzazione tra il navigatore e l’app BMW Motorrad rendendo così disponibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tutti i percorsi, le registrazioni e la pianificazione degli itinerari. Il navigatore, che viene gestito tramite il multicontroller, può essere collegato a Internet disponendo di mappe e funzioni costantemente aggiornate.

Schermo touchscreen da 5,5 pollici

Il nuovo navigatore ha un display touch da 5,5 pollici ad alta luminosità che garantisce una leggibilità ottimale, anche alla luce diretta del sole. Perfettamente integrato con lo schermo TFF delle moto BMW, il navigatore si ricarica tramite la rete di bordo della moto o in alternativa tramite il cavo USB-C in dotazione.

Si integra anche con lo smartphone

Il BMW ConnectedRide Navigator è dotato di capacità di aggiornamento, sincronizzazione cloud (è accessibile con il proprio account MyBMW) e compatibilità con tutte le moto BMW costruite dal 2014 in poi (con limitazioni), a condizione che dispongano di multicontroller e predisposizione per la navigazione. A ciò si aggiunge l’elevata integrazione dello smartphone che perette di gestire direttamente dal navigatore app come Spotify e funzioni telefoniche.