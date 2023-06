BMW M 1000 XR prototype: l’esemplare guidato nello scenario dell’Isle of Man TT da Peter Hickman [VIDEO]

I suoni e i movimenti agili nel filmato proposto da BMW Motorrad, su YouTube, testimoniano la natura sportiva del prototipo BMW M 1000 XR, condotto sui tratti dell’Isle of Man Tourist Trophy dal pilota Peter Hickman.

Il prototipo

Nell’anno in cui si ricorda il centenario di BMW Motorrad, questo esemplare anticipa qualcosa di nuovo, un terzo esemplare M a due ruote che rientra nel segmento Turismo.

Ulteriori informazioni sulla nuova BMW M 1000 XR sono prospettate nella seconda metà dell’anno,secondo quanto comunicato in precedenza.

Osservando la parte carenata si notano subito la presenza di M winglets laterali, funzionali propaggini nel sostegno della stabilità e della tenuta, soprattutto in fase di accelerazione e progressione di marcia. L’ulteriore carico sulla ruota anteriore contrasta la tendenza all’impennata in fase di spinta, aspetto che rappresenta un beneficio dal punto di vista prestazionale. La stessa posizione sulla sella risulta orientata verso la ruota frontale, in funzione del controllo.

Si segnala anche un sistema frenante M con pompa del freno radiale per prestazioni ottimali. Ricordando i modelli M 1000 RR e M 1000 R, anche in questo caso si prospetta un impianto frenante M sviluppato grazie all’esperienza acquisita con le soluzioni utilizzate sulle moto da competizione nel Campionato Mondiale Superbike. Sulle pinze dei freni M figura un rivestimento anodizzato blu e logo M.

Passando al motore, è citato a un quattro cilindri in linea di peso contenuto dotato di tecnologia BMW ShiftCam. Come base il propulsore della BMW S 1000 RR con tecnologia BMW ShiftCam focalizzata sulla variazione della fasatura. Segnalata una potenza di 200 cavalli, a fronte di un peso a vuoto DIN di 223 kg a pieno carico.

Secondo le indicazioni, con un pacchetto M Competition, optional ex works, si prospetta un’ulteriore contenimento del peso e una maggiore dinamica. Il prototipo BMW M 1000 XR può raggiungere una velocità massima di circa 280 km/h.

Nel testo abbinato al video è sottolineato, tenendo sempre presente la sicurezza, che la prova è stata condotta da un pilota professionista su strade chiuse alla normale circolazione.

Video: BMW Motorrad