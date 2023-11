Airoh: la nuova collezione di caschi ad EICMA 2023 [VIDEO LIVE]

Airoh è da sempre protagonista di EICMA ed anche l’edizione 2023 vede l’azienda italiana protagonista, con la nuova collezione di caschi ed alcune novità. I Commander 2 e J 110 per gli amanti della strada ed i caschi Twist 3 e Aviator Ace 2 per le discipline off road. Inoltre, prosegue l’evoluzione del concept del casco con airbag.

Le novità

Entrando un po’ più nel dettaglio, si parte dal rinnovato casco adventure Commander 2, per poi passare al nuovo versatile urban jet J 110 che può diventare facilmente un full face a tutti gli effetti. Di prossima uscita, anche Spark 2, presente in tutte le sue accattivanti varianti grafiche e colore. Inoltre, sono presenti la proposta racing GP800 ed il flip up Mathisse 2.

Non solo per la strada, ma anche caschi per l’off road. Due sono le nuove proposte in questo segmento: Twist 3 e Aviator Ace 2, entrambi con predisposizione ai sistemi di comunicazione Bluetooth.

Il casco con airbag

Inoltre, ad EICMA 2023 viene presentata l’evoluzione del progetto condotto con Autoliv, cioè il primo casco da moto al mondo con airbag. È ancora un concept, ma con l’idea di renderlo in più presto possibile un modello di serie.

Il concept attuale è orientato verso l’utilizzo di un unico scudo, staccabile in caso di attivazione del sistema, gli aggiornamenti consentono un’ottimizzazione dell’area di copertura dell’airbag e un miglioramento delle prestazioni di sicurezza.