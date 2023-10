Airoh Aviator Ace 2: il nuovo casco per l’off-road

Airoh presenta il nuovo casco Aviator Ace 2, che adotta una serie di migliorie sia tecniche che estetiche conservando le caratteristiche di compattezza e leggerezza che lo rendono uno tra i caschi Airoh più apprezzati.

Il casco Aviator Ace 2 introduce, novità assoluta, la predisposizione all’inserimento di sistemi di comunicazione Bluetooth che rappresenta un inedito per il segmento off-road.

Sicurezza ai massimi livelli

Dotato di doppia calotta in carbonio composito e omologazione ECE 2206, il nuovo casco di Airoh prevede sistemi ASN (Airoh Sliding Net), costituito da una particolare struttura in tessuto 3D che riduce le forze trasmesse alla testa in caso di impatto, e AEFR (Airoh Emergency Fast Release) che consente una rapida rimozione dei guanciali, da parte dei soccorritori, in caso di emergenza. A ciò il sistema di ritenzione DD Ring (a doppio anello), che ne consente quindi l’uso nei campi gara o in pista.

Il design del nuovo casco dell’azienda bergamasca è caratterizzato dal richiamo alla dinamicità del motociclismo, con grafiche accattivanti che combinano elementi tecnici e innovativi.

Nuovo sistema di ventilazione e spugne dei guanciali estraibili

Le caratteristiche di Airoh Aviator Ace 2 rendono il casco adatto e funzionale per qualsiasi avventura e in qualunque condizione d’utilizzo. Questo anche grazie al rinnovato sistema di ventilazione, messo a punto con test e prove svolte nella galleria del vento, che assicura una termoregolazione ottimale, rendendo il casco confortevole in ogni contesto.

Al comfort contribuiscono i nuovi interni del casco che impiega tessuti traspiranti e offre la possibilità, che sarà particolarmente apprezzata dagli amanti del fuoristrada, di estrarre le spugne dei guanciali rendendo il lavaggio, così come l’asciugatura, del casco ancora più agevole.

Il nuovo casco Aviator Ace 2 di Airoh viene proposto al prezzo di 399,99 €.