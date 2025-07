Forcefield G Tech Shirt: la maglia per andare in moto che aumenta la sicurezza

Forcefield, marchio di abbigliamento tecnico per motociclisti, propone la maglia G Tech Shirt che garantisce comodità e sicurezza grazie all’integrazione di paraschiena, paratorace e protezioni per spalle e gomiti. L’indumento consente di proteggere la parte superiore del corpo in modo molto più pratico e confortevole se paragonato alle protezioni installate di serie nelle giacche da motociclistica.

Realizzata con procedura di stampaggio 3D che incrementa il livello di protezione, la G Tech Shirt di Forcefield integra la tecnologia DRI-M ed è dotata di tessuto composto fino al 90% di filato riciclato, traspirabile, leggero e lavabile in lavatrice.

Protezioni spesse 8 mm

La maglia, che può essere indossata direttamente sotto la giacca moto, beneficia di un posizionamento ottimizzato delle protezioni che hanno un spessore di appena 8 mm e non compromettono dunque il comfort di guida garantendo libertà di movimento. Dotata di pratica chiusura lampo laterale, la maglia G Tech consente di personalizzare le protezioni per spalle e gomiti, che si aggiungono alle protezioni CE2 per il torace e per la schiena.

La Forcefield G Tech Shirt è disponibile in cinque taglie (dalla XS alla XL), attualmente proposta al prezzo promozionale di 175,20 €, rispetto ai 219 € di listino.