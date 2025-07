Casco NOS NS-9 Omega White: versatilità estrema per la massima protezione in moto

Progettato per garantire la massima efficacia in termini di praticità, comfort e protezione in ogni tipo di uscita in moto, il casco NOS NS-9, tra i caschi top di gamma di NOS Helmets, esprime la propria natura attraverso diverse vesti estetiche, compresa la versione Omega White con grafica su base bianca arricchita da una serie di dettagli in rosso, blu e nero.

Adattabilità a diversi usi

Questo casco, che si propone come soluzione per ogni avventura su due ruote, sia da vivere in strada che su sterrati e in percorsi lontani dall’asfalto, esalta la sua versatilità anche attraverso il frontino aerodinamico removibile che permette di configurare il casco in tre varianti differenti, con fronti e visiera, solo con frontino o solo con visiera, adattandolo così al meglio per le esigenze di guida del momento.



Il sistema di ventilazione MACH-Efficiency con prese d’aria sulla mentoniera assicurano al casco NS-9 un aereazione interna ottimale, a favore del comfort del pilota. La calotta esterna in HRPolymer Composite offre due misure disponibile, così come sono due, per quattro configurazioni complessive, le misure dalla calotta interna in EPS a due densità differenziate che vanta maggiore capacità di assorbire l’energia d’impatto.

Prezzo promo di 249 €

Dotato di interni in Dry-Fresh con tessuto traspirante che possono anche essere rimossi, lavati e personalizzati, il casco NOS NS-9 Omega White beneficia anche di guanciali con sistema Emergency Pull, sottogola modulare removibile e predisposizione per il sistema interfono. Disponibile in quattro misure, questo casco è attualmente proposto in promozione al prezzo di 249 €.