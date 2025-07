T.ur: la collezione estiva si arricchisce di nuovi guanti e giacca

Siamo nel pieno dell’estate, la stagione preferita dai motociclisti per mettersi in sella della propria moto e viaggiare. Il marchio di abbigliamento T.ur propone un paio di novità, dedicate a chi si mette in viaggio in questo periodo dell’anno: i guanti G-Speed e la giacca Elba Ice-Anthra.

I nuovi guanti G-Speed

I G-Speed sono guanti estivi e traforati, per strizzare l’occhio al motociclismo stradale e che sancisce una svolta nello stile T.ur: la pelle bovina, spesso presente sul palmo dei guanti, diventa protagonista, accompagnata da protezioni nocche in carbonio che donano grinta ad un look già molto sportivo e contribuiscono ad aumentare sensibilmente la protezione delle mani.

La giacca Elba Ice-Anthra

La giacca Elba è già presente da un po’ di tempo nel listino di T.ur ed è tra le più apprezzate dal pubblico. Ora si arricchisce della versione Ice-Anthra: busto in color grigio e maniche e spalle color ghiaccio. L’ampia superficie in rete su petto, dorso e interno braccia contribuisce a rinfrescare le zone di maggior afflusso sanguigno nei giorni più caldi. Inoltre, i pannelli Windshield fissi e ripiegabili nella loro pratica taschina all’interno della giacca, possono essere aperti per creare uno scudo antivento che scherma la parte anteriore del busto da vento e umidità.

I prezzi

Entrambi i capi sono già disponibili, con taglie previste da S a 3XL. I guanti nei colori Nero e Grigio, con un prezzo di 69,99 euro, mentre la giacca col prezzo di 179,99 euro.

È possibile acquistarli anche nello shop online, realizzato su Shopify, dopo l’unione con la vendita online di Tucano Urbano. Tutto il catalogo T.ur ora si trova nella sezione T.ur Shop del menù, suddiviso per categoria di prodotto e con una sezione dedicata ai prodotti Lady.