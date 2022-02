Yamaha Off-Road Camp: un evento per appassionati del fuoristrada il 19 marzo 2022

L’iniziativa Yamaha Off-Road Camp richiama l’attenzione degli amanti del fuoristrada. L’evento è programmato sulla terra della pista di Maggiora – autodromo Pragiarolo per il 19 marzo 2022.

La manifestazione

Per partecipare sono necessari obbligatoriamente il green pass in corso di validità; abbigliamento tecnico per la specialità, assieme a casco e protezioni personali; patente A o B per la prova degli ATV che resta riservata ai maggiorenni; quindi una patente A per poter provare Yamaha Ténéré 700 e licenza per chi vuole partecipare al Prologo del tenere Challenge. Passando ai test rivolti ai bambini si richiede la presenza dei genitori che dovranno firmare lo scarico di responsabilità. Le protezioni saranno fornite da JMS.

Presenti nell’occasione anche Ambassador e viaggiatori che parleranno del Ténéré Spirit e dell’avventura su due ruote. Tra i nomi citati Simone Zignoli, Francesca D’Alonzo, i rappresentanti del Kamchatka Raid. Così come si racconteranno anche esperienze tipo il Ténéré Challenge, e Yamaha a Maggiora introdurrà il team ufficiale con l’esperto Alessandro Botturi e Niccolò Pietribiasi che, dopo aver conquistato il Ténéré Challenge 2021, sarà Team Mate di Alessandro nel Rally Team Ufficiale Yamaha. Si parla anche delle diverse tappe del Challenge, inserito all’interno del Campionato Italiano Motorally, al quale parteciperà nelle vesti ufficiali il Rally Team VMoto. Tra le iniziative su cui avere informazioni anche gli Alps Tourist Trophy, di cui Yamaha è sponsor, per specialisti e appassionati di navigazione e regolarità di marcia. Mentre la Ténéré Adventourer è la classifica dedicata ai possessori di Ténéré 700, studiata per individuare chi si porterà al vertice e potrà partecipare allo Swank Rally in Sardegna, dentro il Team Yamaha. Il tutto anche grazie alla collaborazione di partner tecnici, tra cui Forma boots, Dunlop e Garmin che all’interno del village avranno un’area espositiva per illustrare i rispettivi prodotti.

L’Off-Road Camp è pure un’opportunità per addentrarsi negli appuntamenti legati all’off-road di Yamaha, insieme a campioni del mondo, professionisti e piloti per un giorno, lanciando anche l’edizione del 2022 della YXZ1000R CUP.

Sulla pista Autocross è atteso poi Pol Tarres con un’esibizione in sella a Ténéré 700. In evidenza anche il dinamico YXZ1000R, sul quale chi lo desidera può salire come copilota. Tra i presenti anche i giovani piloti dell’Accademy ACI Sport, protagonisti da quest’anno con Yamaha e la YXZ1000R nel progetto di avvicinamento dei giovani al mondo Rally. Grazie a questa collaborazione all’interno dell’area dedicata, inoltre, Pirelli è presente per parlare dei propri prodotti.

Varie iniziative

Tramite diversi link associati al portale Yamaha è possibile prenotare i rispettivi turni in base alle attività.

La off-road Arena dalle 9.30 alle 17:30 sarà il regno degli appassionati del tassello con l’apertura ufficiale della stagione e l’opportunità di poter effettuare dei test ride su strada in sella a Yamaha Ténéré 700, quindi corsi di guida per tutti i livelli, nella guida degli ATV e, come accennato, c’è spazio anche per i piccoli (dai 6 anni in su) che possono provare le caratteristiche di PW50, TTR50, TTR 125, in un’area specifica.

Per i partecipanti sono previste iniziative per ogni livello di preparazione.

Il corso easy, in partnership con il partner tecnico Di Traverso Adventouring, è rivolto ai neofiti per comprendere se ci sarà o meno un seguito. È svolto su un tracciato semplice sul prato per agevolare l’approccio, con il supporto degli istruttori Yamaha.

Il Tracciato off-road è invece di difficoltà media, pensato per quelli che hanno già una certa esperienza di guida in fuoristrada e desiderano testare un percorso più impegnativo, provando anche un tipo di guida più sportiva. Previsti poi dei test ride su strada con Yamaha Ténéré 700, pensati per dare le prime basi di navigazione con l’uso di dispositivi Garmin Montana 700. Così come si segnalano anche test ride a bordo di ATV, provando tutta la gamma che spazia dal Wolverine® RMAXTM2 1000 SE al Viking EPS, dal Grizzly 700 EPS SE al KODIAK 700.

Tra le iniziative interessanti per i piloti del Ténéré Challenge 2022 si segnala il Prologo Challenge. Gli iscritti all’appuntamento, con la licenza in corso di validità, alle ore 12:00 possono entrare in pista per conquistare la priorità nella scelta del numero di gara. Chi è interessato può iscriversi al Prologo e al Ténéré Challenge nella giornata programmata a Maggiora.

Presso il partner tecnico Tom42, inoltre, è possibile seguire delle sezioni formative di navigazione con il docente d’eccezione Alessandro Botturi, per comprendere come usare il Road-book e i sistemi per l’orientamento.

Infine, come accennato, anche i giovanissimi possono essere protagonisti grazie al partner tecnico Junior Moto School, prendendo parte ad attività studiate per muovere i primi passi con Yamaha e divertirsi. Le prenotazioni sono gestite sul posto nell’area kids predisposta nel paddock, come segnalato.

Immagine: Yamaha Motor