EICMA Riding Fest 2024: buona la prima per l’evento di Misano [FOTO]

di Cristiano Morroni

Piove e non ci voleva, perché la fila all’ingresso del Misano World Circuit Marco Simoncelli già alle 9.00 del mattino di sabato, rende l’idea della mole di appassionati hanno scelto di godersi il primo evento “in movimento” di EICMA, che ha deciso di far provare agli appassionati le moto che a novem-bre hanno visto in forma statica al salone di Milano. Ma per fortuna è una pioggia passeggera e a metà mattina il vento spazzerà via le nubi, lasciando arrivare il sole.

Oltre 8.000 test ride

Oltre 300 modelli, divisi tra 40 marchi motociclistici, hanno prodotto oltre 8.000 test ride accumulando circa 200.000 chilometri percorsi tra strada, pista e fettucciato. Tutto a disposizione dei 14.000 partecipanti a questa bellissima manifestazione, che oltre a provare quante più moto possibili, hanno vissuto una due giorni di passione a 360 gradi con un maxischermo al centro del paddock in cui sono state proiettate prove e gare del motomondiale, e un palco ricco di intrattenimenti a tema, ospiti e tanta musica grazie alla partnership con Radio Deejay.

La manifestazione ha proposto test ride per tutte le moto presenti, su itinerari da 30 minuti scelti ad hoc tra le colline intorno al circuito, e per fortuna prima dell’ora di pranzo del sabato le strade e la pista hanno iniziato ad asciugarsi, così da permettere anche i test in pista, visto che la voglia non ha fermato chi desiderava testare delle moto anche con strada umida. “Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle”, è questo lo slogan dell’evento, che però non si è limitato ai test ride. Esibizioni di trial, freestyle, stunt riding, area hastag 125 dove i sedicenni hanno potuto testare i 125 in un contesto protetto e una pista minimoto per bambini, hanno dato vitalità al paddock costruendo un evento emozionante e appassionante come poche volte si incontrano al giorno d’oggi, dove siamo meno abituati d’un tempo a raccogliere in un relativamente piccolo spazio, così tante proposte dello stesso segmento.

Una vera fiera, (quasi) tutto gratis

Una fiera vera, dove si è trovato di tutto, abbigliamento, caschi, moto, gomme, editoria, street food ed ogni tipo di possibile attrazione. Tutto gratis, a parte la track experience dove il ricavato dei 40 euro richiesti per ogni turno in pista, è stato donato alla ‘Fondazione Simoncelli’. 750 test in pista hanno raccolto oltre 30.000 euro, che verranno impiegati per sostenere un progetto a favore dell’ospedale Cecchini di Riccione. Ma il picco di affluenza è stato legato ai test ride stradali delle moto touring, con 5.600 prove effettuate nei due giorni di test su otto diversi tracciati testati dagli apripista nei giorni precedenti.

Quattrocento bambine e bambini entusiasti hanno goduto di ‘EICMA for Kids’, e grazie ad esperti di FMI hanno potuto muovere primi passi in sella ad una minimoto su percorsi propedeutici sviluppati ad hoc. Oltre 600 giovani adolescenti appassionati hanno potuto provare delle moto 125, affiancati da tecnici federali su un mini tracciato ricavato nel paddock, contando su dritte e consigli di guida.Di grande interesse anche l’area off-road, che ha messo in sella oltre 600 persone, che hanno potuto testare moto specialistiche da enduro e maxi enduro nel loro terreno d’eccezione, strutturato in un area di 36000 metri quadrati che ha reso operativo un fettucciato di quasi un chilometro. Uno spazio riservato al gaming ha anche permesso ad oltre 1.000 ragazzi di mettersi alla prova con simulatori di moto e auto.

Tanti personaggi

Il tutto mentre sul palco, salivano personaggi del calibro di Troy Bayliss e Tony Cairoli, Alvaro Bautista, l’infortunato ancora convalescente Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Nicolò Bulega, Marco Melandri, Andrea Locatelli, Niccolò Canepa e altri ancora, alcuni dei quali hanno anche animato la pista con turni di guida in sella a diverse moto a disposizione. Domenica nelle ore centrali si è anche svolta la parata in pista con oltre 400 moto del Motoclub Misano Adriatico in ricordo di Marco Simoncelli, mai dimenticato.

Era il modo migliore per festeggiare i 110 anni di storia di Eicma, un traguardo unico e straordinario che meritava di essere festeggiato con l’industria di riferimento e con la comunità di appassionati. “A loro e ai nostri partner va il ringraziamento più grande”, così si sono espressi i vertici di Eicma a chiusura della manifestazione che formerà negli anni a venire una continua sinergia con l’evento statico di novembre e che secondo noi diverrà un appuntamento attesissimo dai motociclisti Italiani.

Infine, un pensiero va alle decine di apripista ed istruttori grazie ai quali la macchina perfetta del Riding Fest ha preso vita. Attraverso la loro passione, silente e discreta quanto efficace e puntuale, la manifestazione ha potuto esprimersi al meglio su strada, come in off-road e in pista. Diverse declinazioni di una passione comune che ha visto eccellere una squadra di professionisti per il bene dell’evento, nonostante la pressione di questi due giorni sia stata davvero molto impegnativa.