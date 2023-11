UM Motorcycles: presentata la gamma 2024 ad EICMA 2023 [FOTO]

Tra i marchi protagonisti di EICMA 2023 (dal 7 al 12 novembre a Rho Fiera Milano) c’è anche UM Motorcycles, che propone tantissimi modelli nel proprio stand. Con in primo piano, la gamma 2024 con i nuovi modelli Cruiser, Adventure e Street Tourer destinati al mercato europeo.

Le nuove Renegade

Per il segmento Cruiser, UM propone la gamma Renegade 2024 al completo, con in primo piano la Freedom e la Classic. Questi modelli verranno equipaggiati di serie con il nuovo display TFT a colori da 7 pollici che consente al pilota di visualizzare, tramite Bluetooth, le informazioni del proprio smartphone sul display della moto. A completare la dotazione extra prevista su questi modelli vi è la retrocamera di serie.

Oltre a queste nuove funzionalità, verrà mostrata la Renegade ST 300, la nuova Sport Cruiser full optional, equipaggiata anche con casse audio Bluetooth per rendere l’esperienza di guida ancor più unica. Tra gli altri elementi presenti troviamo la sella bi-posto con schienale passeggero integrato, il cavalletto centrale, le pedane pilota e le protezioni motore laterali.

La gamma DSR

Per il segmento Dual Purpose, invece, UM Motorcycles propone quattro nuovi modelli in gamma: le nuove DSR EX 300, DSR SM 300, DSR RALLY 300 e DSR ROAD 300. Le prime due sono modelli enduro/supermotard di media cilindrata, con prestazioni e doti di guida meno esasperate e più indicate ad un uso nel traffico cittadino.

Le altre due sono protagoniste nel segmento delle Adventure a dimensioni contenute, per un mix tra costi accessibili e facilità di guida. Disegnate per affrontare qualche tratto di off-road moderato, sono altrettanto adatte alla vita cittadina grazie alla loro natura polivalente e alla gestibilità perfetta in termini di peso, potenza e costi.