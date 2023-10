Triumph Thruxton 2024: la café racer saluta con la Final Edition [FOTO]

La Triumph Thruxton è una delle storiche cafè racer ed è sul mercato dal lontano 1964. Ora, però, è arrivata alla fine della sua corsa e verrà prodotta per l’ultima volta nel corso del 2024, dopo 60 anni di onorata carriera. Per salutare questa iconica moto, viene realizzata la Final Edition, che arriverà sul mercato nel corso della prossima primavera.

Le caratteristiche

Le caratteristiche estetiche sono quelle distintive della Thruxton, con alcuni dettagli distintivi per questa ultima edizione. Non cambiano la sella monoposto, il forcellone in alluminio, le pedane montate in posizione sportiva o la cinghia del serbatoio in acciaio inossidabile spazzolato. Troviamo, invece, la livrea Competition Green, con linee dorate dipinte a mano sul serbatoio del carburante scolpito e sul codino coprisella. Questo verde intenso si staglia contro il nero lucido dei pannelli laterali e dei parafanghi, i primi rifiniti con un esclusivo logo Thruxton Final Edition.

Inoltre, sono presenti coperchi del motore verniciati a polvere neri, finiture dei coperchi delle camme e cerchi delle ruote neri anodizzati, con un’attenzione ai dettagli che arriva fino alle molle della sospensione posteriore Öhlins. Le ruote tubeless sono da 17 pollici a 32 raggi, per garantire una maggiore agilità alla cafè racer.

Motore e ciclistica

La Triumph Thruxton Final Edition è spinta dal motore bicilindrico parallelo Bonneville da 1.200 cc, con una potenza di 105 CV ed una coppia di 112 Nm, per prestazioni da vera sportiva.

Le forcelle Showa ‘Big Piston’, abbinate alle doppie sospensioni posteriori piggyback Öhlins, offrono piena regolabilità garantendo l’equilibrio tra comfort e agilità su strada. Le pinze freno radiali Brembo M50 sono abbinate a dischi Brembo flottanti da 310 mm ed offrono un’enorme potenza frenante, con una risposta intuitiva della leva e la sicurezza dell’ABS.

Uscita e prezzo

La Thruxton Final Edition sarà disponibile dalla primavera 2024, al prezzo per il mercato italiano di 19.095 euro (franco concessionario).