Triumph, Best of British Tour 2021: l’apertura di 11 nuove concessionarie sul territorio [FOTO]

Durante il 2021 Triumph Motorcycles Italia investe sul potenziamento della rete “fisica” incrementando la presenza e sottolineando l’apertura di 11 nuove concessionarie attraverso il Best of British Tour 2021, un’opportunità per provare in sicurezza la nuova gamma del brand. Un’iniziativa parallela e integrata con la piattaforma di vendita online Triumph First, lanciata a giungo dello scorso anno.

Triumph Motorcycles Italia e il Best of British Tour 2021

Undici località e oltre 50 giorni di attività spaziando lungo il Paese dal 7 maggio, iniziando presso la nuova Concessionaria Triumph Orobie. Pur considerando le recenti difficoltà collegate alla pandemia e mantenendo la dovuta attenzione, la filiale italiana di Triumph Motorcycles dà spazio a nuovi partner sulla Penisola irrobustendo aree già presidiate o figurando con nuovi showroom in altre città.

Nell’iniziativa, prevista in 11 località secondo un calendario consultabile online sul portale Tour.triumph.it, sono cinque i giorni di attività stabiliti iniziando da venerdì al martedì successivo, durante cui è possibile provare la gamma 2021 grazie a una flotta di esemplari potenziata con ulteriori modelli. Tra le novità elencate figurano: la nuova Trident 660; le nuove e caratterizzanti Bonneville 900 e 1200; la prestante e iconica Speed Triple 1200 RS; quindi le versatili Tiger 900 GT o Tiger 850 Sport. Tramite il sito è possibile consultare gli indirizzi, gli orari e il parco moto proposto, oltre a verificare eventuali variazioni nel format.

Il calendario indicato nell’occasione risulta il seguente:

7-11 maggio: Triumph Orobie

14-18 maggio: Triumph Piacenza Centro

21-25 maggio: Triumph Como e Triumph Roma Ovest

28 maggio-1 giugno: Triumph Puglia sede di Lecce e Triumph Ravenna

4-8 giugno: Triumph Sicilia sede di Messina e Triumph Bologna Nord

11-18 giugno: Triumph Abruzzo e Triumph Treviso

21-25 giugno: Triumph Livorno

L’iniziativa, legata alla piattaforma Best of British Tour, consente di evidenziare le nuove aperture, consentendo agli appassionati di conoscere in modo diretto la nuova gamma Triumph Motorcycles rispettando sempre le regole vigenti per la tutela della sicurezza di tutti, evitando gli assembramenti. In proposito sono state predisposte delle misure per consentire i diversi test, ricordando che sono cinque i giorni per ogni tappa rispetto a formule più tradizionali che durano l’arco di un fine settimana, proprio per consentire agli interessati di essere meglio ripartiti nel corso delle giornate. L’accredito online non risulta obbligatorio ma fortemente raccomandato, in modo da scongiurare code, attese e assembramenti in loco.

L’attività è pianificata nell’area di pertinenza della concessionaria o in un’area privata dove possibile, favorendo il controllo degli accessi. La struttura di accredito “pop-up” figura all’esterno dello showroom, partecipando senza necessariamente accedere all’interno della concessionaria. Previsto un servizio costante di pulizia e sanificazione dei mezzi e nessun capo di abbigliamento è disponibile in comodato d’uso, in modo che non possa essere condiviso tra i partecipanti, come indicato. Possibile la partecipazione come “walk in” senza prenotazione, presentandosi presso la concessionaria.

Foto: Triumph