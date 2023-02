Triumph Adventure Experience Italia: gli appuntamenti Sport, Discovery e Wild per animi avventurosi

Le tre proposte della Triumph Adventure Experience Italia sono rivolte agli appassionati di modelli Triumph Motorcycles, in particolare della gamma Tiger.

Le esperienze della Triumph Adventure Experience Italia

Il format prevede una formula costituita da emozioni e esperienze avventurose su due ruote con contenuti didattici, una gamma di moto Adventure e il distintivo “lifestyle” legato a Triumph Motorcycles. Le formule sono tre optando fra Sport, Discover o Wild; così come sono tre le aree geografiche di riferimento fra Val Trebbia, Veneto e Toscana e sempre tre gli eventi in programma tra maggio e giugno, con vari modelli di Tiger disponibili e selezionabili in base all’esperienza.

Si spazia dalla compatta Tiger Sport 660 con ruota anteriore da 17 pollici, passando per le Gran Turismo stradali Tiger 900 GT Pro, Tiger 1200 GT e Tiger 1200 GT Explorer con ruota anteriore da 19 pollici, sino alle adventure per guidare in fuoristrada Tiger 900 Rally Pro, Tiger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally Explorer con ruota anteriore da 21 pollici. Diversamente dalle attività Triumph Adventure Experience svolte da tempo in Galles e dal 2022 anche nel sud della Spagna, la proposta italiana non è contraddistinta dalla classica formula della “scuola di guida offroad”. In questo caso i contenuti didattici curati da istruttori esperti e qualificati in funzione di un miglioramento dello stile di guida e della sicurezza su strada e in offroad, sono accompagnati anche dalla possibilità di: scoprire luoghi esclusivi di solito non accessibili al pubblico; guidare lungo scenari naturalistici su asfalto o sterrato; mettere in pratica i contenuti didattici su un percorso offroad tra gli ulivi o tra i cordoli di un circuito; consumare un pranzo avvolti da atmosfere naturali o rilassarsi in un hotel a 4 stelle dopo le emozioni vissute.

Triumph Adventure Experience “Sport”

È rivolta a chi apprezza la guida sportiva considerando sicurezza, prestazioni ed emozioni. Guidati da istruttori qualificati, è prevista una mezza giornata di training professionale all’interno dell’autodromo ASC di Vairano, vicino Milano, con sessioni di guida in pista ed esercizi pensati per migliorare la sicurezza e lo stile di guida. Poi è dedicata un’intera giornata alla guida tra le curve della Val Trebbia, lungo la salita verso il passo Penice e i luoghi noti a diversi motociclisti che apprezzano la guida sportiva fra quattro regioni. Al termine della giornata si segnala un pernottamento all’interno di uno Sport Hotel situato in una posizione panoramica, a 1.300 metri di altezza, riservato in esclusiva ai partecipanti e allo staff con servizio SPA privato e piscina coperta. L’itinerario prevede circa 350 km solo su asfalto. Nel parco moto disponibile sono presenti: Tiger Sport 660; Tiger 900 GT Pro; Tiger 1200 GT Pro; Tiger 1200 GT Explorer; Tiger 900 Rally Pro; 1200 Rally Pro. Secondo le informazioni, la sessione 1 è in programma l’intera giornata di venerdì 5 maggio e nella mattina di sabato 6 maggio. La sessione 2 è prevista per sabato 6 maggio nel pomeriggio, oltre a tutta la giornata di domenica 7 maggio.

Triumph Adventure Experience “Discover”

Circa 250 km solo su percorsi asfaltati per i motociclisti che quando viaggiano amano anche scoprire luoghi e culture. Si inizia dall’altopiano di Asiago per un Tour pensato per essere condiviso in coppia. Si mettono in evidenza anche la tecnologia e il comfort degli esemplari 2023 della famiglia Tiger.

Attraversando la zona dei Colli Berici, si conoscono le bellezze della zona con visite guidate alla villa palladiana “La Rotonda” e alle distillerie Nardini, organizzate in esclusiva per i partecipanti. Si segnala anche un pranzo all’interno della Cava Arcari, opera di David Chipperfield, solitamente non aperta al pubblico.

Un itinerario ricco di curve tra le colline dei vigneti, lungo il suggestivo Altopiano di Asiago, sino alla sommita’ del Monte Grappa e al celebre Sacrario Militare.

Gli esemplari disponibili sono: Tiger Sport 660; Tiger 900 GT Pro; Tiger 1200 GT Pro; Tiger 1200 GT Explorer; Tiger 900 Rally Pro; Tiger 1200 Rally Pro; Tiger 1200 Rally Explorer.

La prima sessione è programmata nell’intera giornata di venerdì 26 maggio proseguendo siano alla mattina di sabato 27 maggio; mentre la sessione 2 parte nel pomeriggio di sabato 27 maggio oltre all’intera giornata di domenica 28 maggio.

Triumph Adventure Experience “Wild”

Un’esperienza di circa 100 km totalmente in fuoristrada pensata per principianti e motociclisti più esperti. Prevista mezza giornata di allenamento in un tracciato privato tra le colline toscane della tenuta AgriEnduro, quindi una successiva intera giornata attraverso percorsi sterrati di varia lunghezza e tipologia, adattabili in base alle abilità di guida di chi partecipa. Gli esemplari di Tiger utilizzati sono quelli più propensi al fuoristrada, soprattutto quelli dotati di una ruota anteriore da 21 pollici.

Parte didattica e guida sono funzionali per il divertimento e la consapevolezza di come utilizzare le potenzialità dei modelli Adventure siglati Triumph.

Momenti in sella tra Pisa e Volterra sino alle coste del mar Tirreno, apprendendo anche trucchi che riguardano le tecniche di prima sopravvivenza oltre a un pranzo a ridosso di una cascata, sono alcuni aspetti dell’esperienza. In sintesi: scenari suggestivi, adrenalina, buon cibo e attimi di relax seguendo le guide locali delle Tre Valli.

Gli esemplari disponibili sono: Tiger 900 Rally Pro; Tiger 1200 Rally Pro; Tiger 1200 Rally Explorer.

Si segnala che la sessione 1 è programmata per tutta la giornata venerdì 23 giugno compresa la mattina di sabato 24 giugno, mentre la sessione 2 dal pomeriggio di sabato 24 giugno all’intera giornata di domenica 25 giugno.

La proposta

Ricapitolando, il calendario degli appuntamenti in Italia per il 2023 è costituito dalle esperienze della proposta “Sport” svolte tra Val Trebbia, Passo Penice, Bobbio. La sessione 1 nelle date 5-6 maggio e la sessione 2 nei giorni 6-7 maggio.

Le esperienze “Discovery” avverranno nelle località: Asiago, Monte Grappa e Colli Euganei. La sessione 1 è in programma tra i giorni 26-27 maggio, la sessione 2 tra i giorni 27-28 maggio.

Le esperienze “Wild”, infine, sono previste in Toscana e presso la tenuta privata AgriEnduro La sessione 1 è in agenda nei giorni 23-24 giugno, la sessione 2 in data 24-25 giugno.

Le iscrizioni sono aperte, contattando via email o tramite telefono la Segreteria Organizzativa per sapere ogni dettaglio. Il prezzo di ogni Triumph Adventure Experience risulta di 750 euro (Iva inclusa) per il pilota e di 200 euro (Iva inclusa) per un eventuale passeggero, che non è previsto nel caso dell’esperienza “Wild”.

Le cifre sono All Inclusive, compreso l’uso delle moto fornite da Triumph Motorcycles Italia, il pernottamento in hotel e i pasti considerati nel programma, per il pilota e l’eventuale passeggero, come indicato.

Foto: Triumph