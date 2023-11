Scarpe e stivali da moto Sidi: le novità a EICMA 2023 con Massimiliano Mirabella [VIDEO LIVE]

A EICMA 2023 il marchio Sidi presenta le più recenti novità relative alle collezioni da moto che vanno ad ampliare e migliore la gamma di scarpe e stivali da moto, alzando il livello di sicurezza, comfort e stile.

Massimiliano Mirabella, direttore marketing di Sidi, ci porta a fare un giro nello stand Sidi allestito alla kermesse milanese dedicata alla due ruote, che sarà aperta al pubblico fino a domenica 12 novembre.

Scarpe più sicure con tecnologia Fortex

A EICMA Sidi porta le nuove scarpe da moto dotate della nuova tecnologia Fortex che alza il livello di sicurezza e protezione del piede del motociclista, mantenendo un comfort elevato paragonabile a quello di una scarpa casual. La tecnologia Fortex è integrata nella linea dei modelli Arx, così sui modelli Nucleus, scarpa ispirata maggiormente al mondo outdoor.

Il nuovo stivale Crossair per il motocross

Altra novità di Sidi a EICMA 2023 è il nuovo stivale Crossair per il mondo dell’off-road, utilizzato a livello Pro, che è estremamente leggero (1,665 kg) e protettivo grazie alla struttura interna con esoscheletro in nylon rinforzato con fibra di vetro, capace di garantire sicurezza, supporto e solidità, reggendo alle forze estreme esercitate nel motocross, ma offrire allo stesso tempo un’elevata libertà di movimento. A ciò si aggiunge la suola a tre strati per il massimo grip.