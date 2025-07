MV Agusta: c’è l’addio definitivo a KTM, torna autonoma

MV Agusta dice definitivamente addio a KTM AG e torna al 100% sotto il controllo di Art of Mobility, la proprietaria russa, segnando il ritorno alla piena indipendenza del marchio varesino. Il nuovo CEO è Luca Martin: “Un grande onore, stiamo disegnando il futuro con chiarezza e determinazione”.

Il nuovo team dirigenziale

Si chiude, così, la partnership biennale con KTM che, secondo quanto scritto dall’azienda italiana, “ha apportato contributi significativi in settori quali lo sviluppo della rete di concessionari e le tecnologie di produzione”. Ora però si cambia e la nuova proprietà ha annunciato le nomine ai vertici dell’azienda tra novità e conferme. Già detto del nuovo CEO, ci sono state le conferme per Filippo Bassoli (membro del CdA) e di Hubert Trunkenpolz (presidente CdA), mentre entrano all’interno del board Timur e Ratmir Sardarov, rappresentanti di Art of Mobility.

“Stiamo entrando in una nuova ed entusiasmante era per MV Agusta – le parole di Timur Sardarov – Vorrei congratularmi con Luca Martin per la nomina a CEO: la sua leadership, l’esperienza e la visione strategica saranno fondamentali per plasmare la prossima fase del marchio”.

”Disegniamo il futuro”

Luca Martin è già al lavoro per iniziare questo nuovo capitolo di un marchio storico per le moto: “Oggi MV Agusta non sta semplicemente cambiando: stiamo evolvendo, giorno dopo giorno, attraverso l’esecuzione concreta di progetti solidi e una direzione strategica chiara. Il nostro team sta lavorando a pieno ritmo su diversi sviluppi molto promettenti. Le nostre moto hanno sempre rappresentato l’apice del design e delle prestazioni, ma ciò che davvero le distingue è la capacità di connettersi a un livello emotivo”.