Forcefield Tornado Advance: pantaloni tecnici per moto, ora in promo a 45 €

Nella ricca ed avanzata linea di abbigliamento tecnico Forcefield Advance, progettata per offrire ai motociclisti, e non solo, gli indumenti più adeguati per beneficiare delle miglior difesa possibile contro condizioni climatiche estreme, ci sono i pantaloni Tornado Advance.

Questo pantalone tecnico della linea Focefield Advance, grazie all’utilizzo di materiali all’avanguardia come Thermolite e Defender, è in grado di bloccare l’accesso all’aria fredda dall’esterno e aiuta a mantenere una temperatura interna costante, impedendo l’ingresso al vento senza compromettere un’adeguata traspirazione.

Comfort e praticità

Grazie alla capacità della fibra del tessuto del pantalone di adattarsi alla temperatura corporea, l’indumento è in grado di creare un micro-clima interno caldo e asciutto fra la pelle e il pantalone. Tra le qualità del Thermolite c’è anche l’essere anti-batterico, evitando così lo sviluppo di batteri causati dalla sudorazione. Il Tornado Advance si fa apprezzare anche per comfort e praticità d’utilizzo grazie al tessuto morbido e leggero e alla presenza di cuciture piatte. Questo pantalone tecnico di Forcefield, disponibile in quattro misure (M, L, XL e XXL), viene proposto al prezzo promozionale di 45 €.